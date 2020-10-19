【姊妹團聚】楊秀惠去年4月回大馬淡出娛圈　低調返港為準人妻岑杏賢慶生

▲ 楊秀惠返港與好姊妹岑杏賢相聚。

前TVB藝人楊秀惠在今年4月回祖家馬來西亞誕女，榮升人母的秀惠之後留在老家湊女，兼打理自家美容產品生意。雖然已淡出幕前，身在大馬的楊秀惠依然心繫一班閨密。原來秀惠近日放下丈夫及女兒，低調返港探望朋友，更相約剛宣布婚訊的岑杏賢，為對方補祝生日。

岑杏賢與楊秀惠昨晚（10月18日）分別於Instagram貼出合照，秘密返港的楊秀惠為岑杏賢補祝32歲生日。

獲好閨密慶生的岑杏賢笑遂顏開，她開心寫道：「看看誰回來？我哋終於吾（唔）需要再用FaceTime! 終於可以見到大家，Look who is back!多謝妳所有的暖意，我知道一直都會『手』護着， #妳懂的 #愛妳愛妳」。

而準新娘岑杏賢輕托香腮影相，不經意晒出閃爆的求婚戒指。

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▲ 楊秀惠為岑杏賢補祝生日。。（取自instagram）

秀惠杏賢姊妹情深

縱然留在大馬專注家庭及事業，楊秀惠也心繫在港的好姊妹，不時有保持聯絡。

今年7月秀惠度過36歲生日，岑杏賢亦透過出視像送上祝賀，當時楊秀惠於IG寫道：「現在雖然我們無法見面，但我們依然彼此經常關心著對方的@jenniferjshum ，謝謝你越洋的祝福 愛妳x100。」

▲ 今年7月楊秀惠生日，岑杏賢以視像送祝福。

楊秀惠告別TVB回大馬

現年36歲的楊秀惠生於馬來西亞，來港參選《2004年國際華裔小姐》之後獲TVB賞識簽約成旗下藝人。

去年楊秀惠跟圈外男友葉世揚註冊結婚，今年4月27日公布「升呢」為人母，及至5月她宣佈已離巢TVB，結束16年的賓主關係。

當時楊秀惠發帖文表示想多花時間照顧家人及打理美容生意，故決定不再續約，而《十八年後的終極告白》中的「啞女」阿倩一角為其告別TVB之作。

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2014年，楊秀惠跟父親合資7位數於銅鑼灣開設美容店，代理多個美容品牌的產品。

之後她更將美容生意事業版圖擴大，於澳門、馬來西亞及內地開設分店，有指她年賺過千萬。

▲ 楊秀惠近年專注搞美容生意。（取自instagram）

而早前她更上載一段名為《我是如何在網上商店賺取一億元》的短片，分享成立美容網店的經驗。