警員疑被咬斷手指案續審　總警司指遭被告以傘襲擊手指如被鎚敲中

▲ 被告杜啟華。（經織日報資料圖片）

去年7月14日沙田新城市廣場警民衝突中，港大畢業生涉咬斷警員手指及襲警等，他否認襲警及襲擊致他人身體受嚴重傷害等罪，案件今（19日）於區域法院續審。總警司梁子健供稱，他當日帶領隊伍到新城市廣場內，他與1名警長及女警嘗試支援同事期間，他遭被告推倒在地及持傘襲擊，他用右手格擋，期間感到手指像被鎚子敲中，事後他的右手無名指疼痛及腫脹。

被告杜啟華（24歲）否認1項公眾地方作出擾亂秩序的行為、1項襲警，1項襲擊致他人身體受嚴重傷害及1項有意圖而傷人罪。

總警司梁子健現時駐守沙田警區，梁供稱，他於2019年7月14日駐守新界南總區，他當時職級為高級警司及擔任新界南應變大隊的副指揮官，並於晚上8時換上防暴裝，及後帶領A2小隊進入沙田新城市廣場L3層。

梁續供稱，當時新城市L3樓層有超過70人聚集，有人投擲水樽及雨傘等硬物，亦有人用水潑向警方及指罵警方，當時他指揮隊伍到COACH店鋪外組成泡沫陣型，即警員圍成一圈，將小隊指揮官保護在中心的陣型，及後向沙田港鐵站方向推進，其後發現約10名同事在中庭位置被30人包圍，他遂聯同傳令員即偵緝警長梁啟業及1名女警前往支援。

梁續指，當時他試圖將同事帶回COACH店鋪外，但發現自己被20人包圍，其後被告持傘突然衝向他及將他推倒在地，並用雨傘多次襲擊他，他用右手格擋，其後再起身追捕被告，追至COACH店外，有6至8名同事協助制服被告，當中包括警長梁啟業，而成功制服被告後，警長表示其手指遭被告咬斷。

梁又供稱，在被告用雨傘襲擊他的過程中，兩傘有接觸到他的頭盔及右手，當時他的手指有感到痛楚，像被鎚子敲中，其後當A2小隊撤出新城市廣場，他發現右手無名指仍痛及腫脹，便前往醫院診治。梁指現時無名指可屈曲的幅度減少及有麻痺感。聆訊今午續。

控罪指，被告於2019年7月14日在沙田新城市廣場內作出擾亂秩序的行為；在新城市1期L3層襲擊警員葉卓軒；及非法傷害梁高級警司梁子健，使其身體受嚴重傷害；另於新城市COACH店鋪外有意圖而傷害偵緝警長梁啟業。

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記者：王仁昌