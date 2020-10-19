涉闖劉鑾雄李澤楷住宅　精神分裂內地漢認罪囚20個月

▲ 李澤楷大宅。（經濟日報資料圖片）

31歲內地無業漢涉去年9月兩度持雙程證來港，先後分別闖入華人置業前主席劉鑾雄及電訊盈科主席李澤楷的住宅，警誡下涉案內地漢聲稱曾試圖前往梁安琪、何超蓮及何超盈的住宅。涉案內地漢今（19日）於區域法院承認2項企圖入屋犯法罪。法官考慮到被告患有精神分裂症，判監20個月。

被告張明通（31歲）今承認2項企圖入屋犯法罪。

案情指，2019年9月16日晚上11時16分，被告爬入跑馬地高士美道2號的住宅，而該住宅屬華人置業集團前主席劉鑾雄名下，被告在住宅露天範圍被保安發現，保安上前查問被告目的，被告稱爬入住宅「揾老細幫手」，保安其後報警。被告警誡下稱因為沒有錢，所以到住宅拿錢，又稱透過社交媒體得悉劉的地址，閉路電視顯示被告透過屋外登勒線爬入住宅範圍。

同年9月21日上午6時19分，被告攜同背包，坐在石澳大浪灣道12號的住宅門外梯級上，住宅內的家傭發現及上前用英文詢問被告，但被告聽不懂，家傭通知保安，保安遂查問被告，被告自稱經正門大閘進入及想找「老細」找工作，保安其後報警；該住宅屬電訊盈科主席李澤楷名下。

被告警誡下稱曾四度來港，首次來港時曾到訪劉的住宅，而在到訪李的住宅前，又曾尋訪梁安琪、何超蓮及何超盈的住宅，但當時被警員截獲，惟警方沒有相關記錄。

法官判刑時指，雖然被告來港犯案，而且被告犯案對象是富豪，均屬加刑因素，但考慮到早前索取的精神報告指被告患有精神分裂症，故採取較低的量刑起點，判被告監禁20個月。

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記者：王仁昌