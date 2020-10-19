【新冠肺炎】本港增15宗確診個案　僅1宗帝苑群組相關本地個案

▲ 本港今日再多15人確診新冠肺炎，大多屬輸入個案。（梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情持續，今日(19日)新增15宗確診個案，當中14宗屬輸入個案，僅1宗涉及本地感染，與早前確診個案相關，至今本港個案累計5257宗，包括5,256宗確診個案及1宗疑似個案。衞生防護中心及醫管局今日下午不設疫情記者會，同日錄得不多於10宗初步確診個案。

衞生防護中心公布，今日新增15宗確診個案中，僅1宗涉及本地感染，與早前確診個案相關：

第5,255宗：21歲女子，一直未有病徵，屬帝苑酒店員工的密切接觸者，群組至今已有9人染疫，當中包括4名確診員工家人及密切接觸者

本港昨日（18日）新增4宗確診個案，其中2宗與早前確診患者相關，分別是帝苑酒店及國寶之家的員工，其餘2宗屬輸入個案，患者分別從印度及荷蘭抵港，累計病例增至5,241宗，另有一宗疑似個案。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

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記者：陳正怡