【新冠肺炎】新增14宗輸入個案　有患者居半山區雍慧閣及南丫島【附詳情】

▲ 本港今日新增14宗屬輸入個案。（梁偉榮攝）

本港今日（19日）新增15宗新冠肺炎個案，14宗屬輸入個案，患者年齡由26至52歲，涉4女10男，包括2名外傭及3名機組人員，分別來自菲律賓、土耳其、美國、英國、印尼、俄羅斯、哈薩克及印度抵港，有患者居半山區雍慧閣及南丫島，部分曾入住尖沙咀、旺角及機場等多間酒店。

14宗輸入個案詳情如下：

第5,243宗：48歲女外傭，10月17日乘搭CX906航班從菲律賓抵港

第5,244宗：35歲男子，10月17日乘搭TK070航班從土耳其抵港

第5,245宗：34歲男子，10月17日乘搭TK070航班從土耳其抵港

第5,246宗：45歲男機組人員，10月17日乘搭UPS64航班從美國抵港

第5,247宗：26歲男子，10月18日乘搭CX252航班從英國抵港

第5,248宗：41歲男子，10月18日乘搭CX252航班從英國抵港

第5,249宗：29歲女外傭，10月18日乘搭CX798航班從印尼抵港

第5,250宗：50歲女子，10月5日乘搭AI310航班從印度抵港，入住尖沙咀最佳盛品酒店，料屬第二個檢測橡本確診

第5,251宗：49歲女子，10月4日乘搭QR818航班從西班牙抵港，居半山區雍慧閣

第5,252宗：52歲男子，10月8日乘搭TK070航班從俄羅斯抵港，居南丫島大灣南

第5,253宗：48歲男機組人員，10月18日乘搭RU9488航班從哈薩克抵港，入住赤鱲角香港天際萬豪酒店

第5,254宗：32歲男機組人員，10月18日乘搭SU212航班從俄羅斯抵港，入住佐敦香港九龍諾富特酒店

第5,256宗：38歲男子，10月8日乘搭AI314航班從印度抵港，入住尖沙咀最佳盛品酒店

第5,257宗：39歲女子，10月8日乘搭AI314航班從印度抵港，入住旺角香港康得思酒店

此外，今日新增一宗本地個案，涉及21歲女患者，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩