涉轉發被起底警員資料　民主黨鄭麗琼違禁令認藐視法庭囚28天緩刑1年

▲ 鄭麗琼違反禁令轉發被起底警員資料，今於高等法院承認藐視法庭罪，被判監28天，緩刑1年。（曾耀輝攝）

中西區區議會主席鄭麗琼涉於今年3月，在其Facebook專頁上轉載帖文，促懷疑開槍致印尼女記者右眼受傷的警員自首，帖文內容披露該警員的個人資料，鄭涉違反高院去年就禁止對警員「起底」頒下的禁制令而被起訴。案件今（19日）今於高等法院提訊時，鄭承認干犯民事藐視法庭罪，並辯稱發文時一時忘記有關禁制令。鄭最終被判囚28天，緩刑1年。

律政司一方今於庭上指，鄭麗琼（61歲）早前已表明就違反禁制令及干犯民事藐視法庭罪承認責任，案件因此排期至今早進行判刑。

▲ 鄭麗琼離開高等法院。（曾耀輝攝）

案情指，警方於2020年3月24日在鄭的Facebook專頁上發現她轉發一個來自Facebook專頁「西環變幻時」的帖文，帖文內容載有被指於2019年9月，懷疑開槍傷及印尼女記者右眼的警員個人資料，而所涉的個人資料是來自Telegram群組「老豆搵仔」，鄭並在帖文中促該警員自首。該警員及其妻子，自3月24日起不斷在社交媒體上遭「起底」。

鄭其後於同日傍晚刪除帖文，但帖文已被廣泛瀏覽及轉載，鄭的Facebook專頁有逾3萬個訂閱，涉案帖文獲127次回應及182次轉載，並獲共933個「讚好」及「生氣」。鄭又於同日致電警民關係組的警員，問及她獲傳媒告知有關禁制令的存在，並查詢她是否違反了相關禁制令及其後果，警員回應指有關禁制令已上載到網上，建議鄭尋求法律意見。

警方其後於3月26日上門以「作出煽動行為」罪名拘捕鄭，鄭於警誡下承認有關帖文由她發出，而她已將帖文刪除。警方又檢取鄭的手機作調查，並發現鄭分別於2019年10月28及31日，均曾收到whatsapp 訊息談及有關禁制令，鄭更曾於11月3日將訊息轉發出去。

律政司一方指出，鄭堅持她於發文時並沒有為意有關禁制令的存在，但警方搜查其手機時，卻發現她早於2019年10月已閱讀過相關報導，作為一個資深的政治人物，難以說她不知道禁制令的存在。而在網絡世代，資訊可迅速傳播，因此鄭的帖文在短短時間內已可對被「起底」的警員造成嚴重傷害，尤其鄭在政界身居要職，其Facebook 專頁訂閱人數眾多，她違反禁制令的行為將對社會構成壞榜樣，律政司因此促法庭判以其即時監禁，並下令其支付全數懲罰性訟費。

代表鄭的資深大律師李柱銘則陳詞指，雖然鄭於發文前數月已接收過有關禁制令的訊息，但發文時卻一時忘記了禁制令的存在，而且她在whatsapp 上收到的訊息只是一些連結，並非有關禁制令的撮要或刑罰等。李又指，涉案禁制令只在政府和警方的網頁上刊出，但對於不信任政府和警方的人，他們根本不會瀏覽相關網頁。法官聞言即反駁指，有關禁制令已獲各大媒體大肆報導，李同意說法，但強調鄭於發文的時候一時忘記有關禁令。

李續指，鄭於獲告知可能違反禁制令後，已即時向警方及律師查詢，並與警方合作，自行將手機解鎖，鄭亦希望向被「起底」的警員及其家人致歉。李又同意鄭身居要職，其責任應更重大，處理網上資訊時更應三思而後行，但希望法庭考慮鄭事後的行為，接納她只是一時忘記有關禁制令，判以非即時監禁的刑罰。

▲ 鄭麗琼（左）離開高等法院。（曾耀輝攝）

法官判刑時指，在處理有關禁制令案件的判刑時，需考慮到法治的基本是任何人必須遵守法庭命令。法官認為在網絡世代，資訊可於短時間內廣泛流傳，這使違反禁制令的後果更加嚴重，而在網上發文的輕易程度，亦使其發文的影響更加快速而持久。法官又認為鄭的Facebook專頁有眾多訂閱者，必然使其發文的影響力更強大，因此即時監禁屬合理判刑。

但法官考慮到鄭多年來致力服務社會，今次事件屬違反本性，她在接受警方調查時亦十分合作，更主動將手機解鎖，法官亦接納鄭於發文時的確一時忘記有關禁制令的存在，因此她並非刻意違反禁制令。鄭承認責任，並承諾日後會更小心處理社交媒體，不再重犯，法官接受她有真誠悔意，而在警署被通宵扣查期間已受到教訓，故最終判以其入獄28天，緩刑1年，鄭並需支付全數懲罰性訟費。

鄭於判刑後由民主黨黨友陪同離開法庭，並指自己的案件相對其他人，只是微不足道，感激各界關心。

律政司及警務處處長於2019年10月成功就警務人員遭「起底」申請禁制令，法庭當時頒令禁止任何人披露警務人員及其配偶與子女的個人資料，範圍包括他們的姓名、職級、居住和工作地址，以及Facebook和Instagram帳戶等。

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記者：楊詠渝