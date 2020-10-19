1970至72年出生香港居民　須於今年11月2日起換領新智能身份證

▲ 市民可於任何一間智能身份證換領中心辦理換領新智能身份證手續。(資料圖片)

入境處今日（19日）公布，凡於1970、71或72年出生的香港居民，須於今年11月2日（星期一）至2021年4月30日（星期五）期間，親身前往任何一間智能身份證換領中心辦理換領新智能身份證手續。各換證中心的服務時間為星期一至六，上午8時至晚上10時（公眾假期除外）。

至於1962或1963年出生的舊款智能身份證持有人，他們的指明換證限期將於2021年1月30日（星期六）完結，仍未辦理換證手續的人士請盡早提出申請，合資格的香港居民若於換證限期內不在香港，可在返港後30天內補辦換證手續。

「全港市民換領身份證計劃」的對象是全港市民，不論是永久性居民或在本港就業、投資、居留或就讀的非永久性居民，均須在指明期限內前往換證中心辦理換證手續。合資格的申請人可使用入境處流動應用程式、登入網站www.gov.hk/newicbooking或致電24小時電話預約服務熱線2121 1234，預約辦理換證手續。入境處呼籲申請人於流動應用程式或網上預約時預先填寫表格，以使用更快捷的換證服務，申請人前往換證中心辦理手續時，須帶同其舊款智能身份證。



入境處在是次換證計劃更推出關愛安排，每名合資格的換證人士可攜同最多兩名65歲或以上的親友及最多兩名殘疾人士一同前往換證中心換證。

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責任編輯：蘇文軒