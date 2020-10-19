【血管破裂】29歲男子家中做掌上壓胸口感劇痛　增加腹壓致血管破裂

▲ 西安一名29歲男子早前在家做掌上壓時，下半身突然無知覺出現截癱，送院後證實原來他患有一種罕見病。

不少人愛上健身，即使在家亦會做掌上壓自行鍛鍊身體。不過，西安一名29歲男子早前在家做掌上壓時，下半身突然無知覺，送院後證實原來他患有罕見的「胸椎管內硬膜外血腫」，病發原因僅百萬分之一。

據內地傳媒《西安日報》報道，這名男事主本身有健身習慣，但他10月上旬在家中做掌上壓時，胸口突然一陣劇痛，隨後更感覺自己的肚臍以下的身體已經失去知覺，家人見狀隨即把他送醫。

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▲ （TOPick製圖）

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經院方檢查並進行近4小時的手術後，醫生從他的脊髓中取出血凝塊，男事主因此成功保命。經留醫數天後，男事主情況有所好轉，下半身已經完全康復，肌力也在慢慢回歸正常，僅剩下腳趾頭還有些麻木，復原進度良好。

據主診醫生朱宏斌表示，事主罹患的是「胸椎管內硬膜外血腫」，該症狀的發病率僅百萬分之一，這是非常罕見的疾病，未及時治療可致癱，甚至需截肢。他估計事主的椎管一直存有隱患，做掌上壓時增加腹壓，引致血管破裂。

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責任編輯:羅嘉欣