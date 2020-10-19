【暖男爸爸】鄭中基曾因娛圈潛規則萌退意　受父親影響讓子女自由學習

▲ 鄭中基暢談入行以來感受。（港台提供）

將有新劇《暖男爸爸》播出的鄭中基，早前接受港台節目主持王耀祖《音樂說》訪問，「暴龍哥」進化為暖男爸爸，回憶入行以來的高低起跌，並剖白鮮為人知的內心世界。

鄭中基從小便認識前輩如鄧麗君、許冠傑等，他們經常到家中作客食飯夾歌，兒時的他不懂何謂明星，然而看著大人唱歌的畫面就深深印進腦海。

不諳國語的鄭中基，在台灣出道前的一年過得十分辛酸︰「出碟前一年我隻身到台灣，逼自己每日一個人要出街講國語，在公司讀報紙，同事行過就糾正我讀音。」

他選上早年代表歌曲《左右為難》剖白，因當時宣傳新碟，被安排到不少綜藝節目亮相︰「上去玩game，完全同唱片無關，得到是節目完會播MV，有時可能只有兩句。」至第三張國語專輯《絕口不提！愛你》時，他驚覺與歌手的身份愈走愈遠，更一度萌生退居幕後的想法。

鄭中基帶著人氣進駐廣東樂壇後更上一層樓，但他直言對當時香港娛樂圈內的「潛規則」不解，十分迷茫︰「我沒想太多圈內『政治嘢』，以前不明白，去某台客串劇集、做節目，就會有更大機會入圍樂壇頒獎禮。我不識這些遊戲規則，如果我好叻這種手段，是否不用唱得叻都得？」

鄭中基又以《屈到病》形容那個時期，在音樂以外要開始拍劇，令他思緒很亂，以致他放工後經常都邀約朋友飲酒訴苦。

重談低潮期，鄭中基不稱當時唱片公司亦放棄了他，在美國自我進修時，劉偉強向他伸出援手︰「喂，你都冇嘢撈㗎啦！返嚟拍戲，我畀兩個角色你揀。」那正是2001年由黎明主演的電影《不死情謎》。

自《行運超人》起，鄭中基喜劇形象深入民心，但在《暖男爸爸》，他飾演患憂鬱症的單親爸爸。現實中，鄭中基與子女關係十分親密︰「他們唱歌時，我又會加入一起。我吹色士風，阿仔又會拿牧童苗突然加入。」

▲ 新劇《暖男爸爸》。

他的育兒心得是儘量不干擾小孩的選擇，希望他們獨立思考，現在回想原來受父親影響。

爸爸鄭東漢是知名唱片公司高層，他曾寄語尚未出道的鄭中基︰「這個世界只有一個張學友，不會會有第二個。這是你職業，你要自己面對。我不會主動告訴你要做甚麼，但你有問題可以隨時問我。」

要以一首歌總括兩父子關係，鄭中基毫不猶豫地選擇《許願樹》︰「這是爸爸第一首幫我彈的歌，當時我第一次紅館開演唱會，他主動提出幫我彈一首由我作曲作品。我爸爸不是好識講鼓勵說話，這是他多年最明顯一次表達。」