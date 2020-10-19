涉拍打警長頭盔及非法集結　陳浩天否認襲警等罪受審

▲ 被告陳浩天否認襲警及非法集結，案件今開審。（林欣樂攝）

已被取締的香港民族黨前召集人陳浩天，涉於7.13「光復上水」遊行當日非法集結及從後拍警長頭盔， 被控非法集結及襲警兩罪，案件今（4日）於西九龍裁判法院開審。受襲的警長作供指，當日在場人群包圍警員，期間感覺有人從後拍打其頭盔一下，望後便看見1名戴眼鏡、皮膚較白的男子縮手。

被告陳浩天（29歲），報稱無業，被控1項非法集結及1項襲擊警務人員罪。控罪指被告於2019年7月13日，在上水新運路及智昌路交界，連同其他身份不詳人士非法集結在一起，及於同日同地襲擊警長陳國深。

上水分區指揮官江偉峰作供指，案發當日遊行有不反對通知書，遊行隊伍偏離原定路線，被警方兩度發出警告，遊行發起人於下午近5時宣布遊行結束。

受襲警長為時任反黑組警署警長陳國深，陳作供指，當天與另外數名警員在上水中心停車場附近換上防暴頭盔及背心，及後看見在場人士中，有2名戴口罩的人眼神閃縮，遂上前截查，及後將兩人放行，惟在場人士開始包圍警員，並大叫「委任證」、「冒警」等，警員開始擔心自己人身安全。

▲ 受襲警長陳國深供稱，事發當日感覺有人從後拍打其頭盔一下。（林欣樂攝）

陳續指，他與其他警員走至新運路時，感覺有人從後拍打其頭盔一下，即時向後望，看見1名身穿黑色上衣、戴眼鏡、皮膚較白的男子向後退，並有縮手的動作。在場人士則圍著數名警員，並向他們投擲長傘及雜物等，警員則以警棍防衛。陳的醫療報告指，他事後面部及胸口有觸痛。下午續審。

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記者：林欣樂