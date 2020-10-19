【垃圾徵費】立法會將重設法案委員會　環團認為過往進度緩慢促繼續審議工作

▲ 綠領行動總幹事何漢威。(經濟日報資料圖片)

垃圾收費討論逾15年，在今年6月底的《2018年廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例草案》委員會會議上宣布「胎死腹中」。不過，日前立法會內會通過將成立新法案委員會審議垃圾徵費，惟仍未知將繼續審議或重新開始討論。

綠領行動總幹事何漢威今日(19日)於電台節目上指出，上年度立法會審議垃圾徵費的進度緩慢，而現時只有約9個月作審議工作，自己亦擔心若重新開始討論會如上年度般，將不夠時間審議法案，「怕會重蹈覆轍」，希望立法會能夠延續上年度審議工作，不要浪費去年的工作。

被問到今年度重新成立委員會，有新議員加入，若重新商討是否合理。他回應指，由於上年度審議內容不多，認為新加入的立法會議員應可以了解，及跟進得到審議工作的進度。他續指，本港就垃圾徵費討論已多年，而多個周邊國家及鄰近地區已就此立法，加上港人的回收意識比較差，若不想擴擴闊堆填區，更應續推垃圾徵費，「有逼切性去做」。

他續指，政府早前提到希望於20202年減廢4成，但至現時仍沒有減少，甚至一直增加，人均棄置量相較周邊國家多出50%，「可看到市民的減廢回收意識較差，故該法案對本港長遠的廢物管理是重中之重」。

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記者：洪芷晴