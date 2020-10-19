2020年DSE證書今起派發　學校考生須回校領取

▲ 考評局提醒考生，證書上的資料如需更正，可於12月31日或之前提出更正資料申請。（考評局網頁圖片）

考評局今日（19日）起向2020年中學文憑試（DSE）考生派發證書，學校考生須按所屬學校安排領取證書，自修生的證書則會透過香港郵政寄出。

考評局表示，由於2020年中國語文及英國語文科的口試經已取消，中國語文科按比例調整其餘各卷的比重，英國語文科口試所佔的比重，加至同樣考核說話能力的校本評核。

因此證書上的中文科成績，只列出科目成績及3個分部成績（即閱讀、寫作及聆聽與綜合能力）；英文科則維持匯報科目成績及4個分部成績（即閱讀、寫作、聆聽與綜合能力及說話），自修生的說話分部成績則會以「EXM」標示豁免。

考評局今年共發出5萬多張DSE證書，每張證書載有考生的成績及個人資料，背面則有詳盡註釋，解說評級制度。考生須最少在DSE其中一科考獲第1級（甲類學科）、達標（乙類學科）或e級（丙類學科）水平，才會獲發證書。

局方提醒考生在收到證書後，緊記核對個人資料及各科的科目及分部成績，如需更正，可於今年12月31日或之前，把證書與填妥的更正資料申請表格，一併交回考評局。

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責任編輯：馮琪雅