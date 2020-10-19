林鄭冀深港共同制定「聯合政策包」　吸引科創人才

▲ 林鄭稱，香港在創科方面具備不少優勢，可與內地加強合作。

行政長官林鄭月娥接受報章訪問時，提及深港合作。她希望兩地加強金融專業等方面合作的同時，能一同制定「聯合政策包」，助力大灣區發展成為「國際科技創新中心」。

林鄭表示，深港在整個創新科技產業發展鏈中，各有優勢，是天然的合作夥伴。她舉例，落馬洲河套區預計最快要2024年，才有第一棟大樓入夥，但香港要發展創科等不得，而深圳正好可提供地方——福田保稅區正在轉型為高科技園區，林鄭稱，曾親自去參觀，見到有香港團隊進駐，認為這正是深港緊密合作的表現。

她續指，深港兩地下一步的工作就是聚人才，「聯合政策包」即是讓深港兩地，列出各自可提供的優勢，例如深圳的「孔雀計劃」、稅務優惠、人才公寓等；而若要提升香港吸引力，她認為有必要為海外學者提供更多教席，同時大力提升本地學府的實驗室設施。「兩個城市將最好的東西放在一起，共同吸引更多人才、資金落戶兩地，為大灣區建設作貢獻。」

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責任編輯：林曉君