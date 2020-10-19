【第5號癌症殺手】中大研究全球胰臟癌患者年輕化　肥胖飲酒吸煙缺運動成患病主因

▲ 中大研究指吸煙、飲酒、缺乏運動、代謝因素、性別和年齡，均與胰臟癌發生率存在密切關係（資料圖片）

香港中文大學醫學院研究人員分析了全球48個國家或地區的胰臟癌發病及死亡數據，發現其發病率及死亡率在過去10年均呈上升趨勢。吸煙、飲酒、缺乏運動、代謝因素、性別和年齡，均與胰臟癌發生率存在密切關係；值得注意的是，胰臟癌在部分國家或地區的50歲以下人士當中，也越見普遍，研究結果剛於權威醫學期刊Gastroenterology發表。

中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院及外科學系的研究人員，連同北京大學和墨爾本大學，進行了一項全球性的大規模分析，估算不同國家或地區的胰臟癌發病率和死亡率，發現許多國家及地區的胰臟癌發病率和死亡率在過去10年間都出現上升趨勢：

17個國家的 女性發病率 呈上升趨勢，包括 日本 （AAPC，2.48）和 韓國 （AAPC，1.71）

呈上升趨勢，包括 （AAPC，2.48）和 （AAPC，1.71） 14個國家的 女性死亡率 都呈上升趨勢，包括 菲律賓 （AAPC＊，5.83）、 泰國 （AAPC，4.39）和 日本 （AAPC，1.41）

都呈上升趨勢，包括 （AAPC＊，5.83）、 （AAPC，4.39）和 （AAPC，1.41） 18個國家 50歲以上人口發病率 有所上升，而 冰島 的上升幅度最為顯著（男性AAPC為7.83）

有所上升，而 的上升幅度最為顯著（男性AAPC為7.83） 8個國家 50歲以下人口發病率 有所增加，包括 德國 （女性AAPC為8.75）和 英國 （女性AAPC為4.72）

有所增加，包括 （女性AAPC為8.75）和 （女性AAPC為4.72） 4個國家 40歲以下人口發病率 上升，包括 荷蘭 （女性AAPC為11.07）、 加拿大 （女性AAPC為9.57）

上升，包括 （女性AAPC為11.07）、 （女性AAPC為9.57） 在 香港 ， 男性和女性的死亡率 也呈上升趨勢（AAPC分別為1.97和2.68），而發病率則沒有這種情況

， 也呈上升趨勢（AAPC分別為1.97和2.68），而發病率則沒有這種情況 不良生活習慣及代謝高危因素 越普遍的國家，發病率和死亡率亦越高，其中飲酒是最關鍵的因素

越普遍的國家，發病率和死亡率亦越高，其中飲酒是最關鍵的因素 人類發展指數（其人口的預期壽命、教育程度和人均收入）較高的國家或地區，往往出現最高的發病率和死亡率

＊註：假設某國家的AAPC是5，即其胰臟癌發病率於過去10年每年增加5%。

是次研究的第一作者、中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院的博士生黃俊杰先生解釋：

年輕人口中胰臟癌發生率的上升趨勢也很明顯，除遺傳因素外，肥胖、飲酒、吸煙、缺乏運動和代謝疾病也可能是造成胰臟癌的原因，應盡早採取行動控制這些因素，以降低罹患胰臟癌的風險。

研究的通訊作者、中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院教授黃至生教授指出：

鑑於胰臟癌發病率和死亡率呈上升趨勢，相關的藥物及手術治療應放在政策議程和臨床指引的首位，以降低其相關的死亡率。社會另需要投放更多的醫療資源，為胰臟癌患者進行治療和監測，以便盡早發現和治療高危群組。

胰臟癌位列癌症死亡率第7位

胰臟癌於全球最常見癌症類型中排名第12位，按死亡率計排名第7位。根據醫管局香港癌症資料統計中心的數據，在2017年香港十大致命癌症中，胰臟癌以690宗死亡病例排名第5位。

缺乏適當的篩查和診斷方法，加上胰臟的位置隱密，難以抽取活組織檢查，而且胰臟腫瘤極具侵略性，以及對放射治療或化療反應不大等特質，都是造成胰臟癌治癒率相對較低的原因。

胰臟癌患者多數確診屬晚期活不過半年

台灣肝膽胃腸科醫生錢政弘指出，患者被確診為晚期後，多數只能存活2至6個月。他列出胰臟癌六大常見症狀，呼籲大眾提高警覺。「癌中之王」6大症狀，即睇【下一頁】

據台灣中央研究院研究證實，「糖代謝異常」是患上胰臟癌的關鍵原因，這意味着長期進食高糖高脂食物，有導致胰臟細胞癌化的機會。高糖的高危食物，即睇【下一頁】

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責任編輯：鄧凱文