麥浚龍為新歌MV刻意減磅　Juno暴瘦由著大碼變穿XS

▲ Juno為拍MV而減磅。

麥浚龍（Juno）新歌推出新歌《我在切爾諾貝爾 等你》，為《The Album》三年企劃中董折及浦銘心的結局劃上句號。今日推出的《我在切爾諾貝爾 等你》MV，就進一步披露董浦兩大角色的更多細節。

Juno再次為MV執導，構思一個在切爾諾貝爾當地時鐘酒店與女妓發生的故事，是源於董浦故事開端就是在時鐘酒店裡面發生。

Juno分享道：「有閃過要去切爾諾貝爾拍攝念頭，但因為輻射，工作人員要在當地逗留一段長時間，安全是最大問題。」

Juno 13年前已留意切爾諾貝爾的新聞、文章、電影、電視劇或紀錄片，甚至收藏有關當地的相集，所以對MV營造當地的空間感也手到拿來，參與演出的女Model也為MV帶來了想不到的震撼。

▲ Juno說：「最終章想來到董折中年，在同一間Motel，但人物時間處境都變遷了。」

Juno在眾多女Model中揀選了現在人選，對方正是烏克蘭人，而拍攝當日Juno與女Model詳談時，才知她正是核洩當晚出世，Juno透露：「女Modelq指這個本應生辰是好開心時刻，但對當地人就是好哀傷的一日。」

《勇悍‧17》MV內董折身形較臃腫，但《我在切爾諾貝爾 等你》MV的董折，身形瘦得活像是兩個人，原來Juno特意為拍攝刻意減磅，這全因董折一角在早期患有躁鬱症，Juno經過資料搜集，知道服用任何精神藥物都會令人容易腫漲起來，所以他為了塑造角色，以一個健康的方法慢慢地減磅。

▲ Juno選了一位烏克蘭女生拍MV。

Juno說：「為電影增磅減磅例子好多，但電影以外，好多人會覺得不值。今次《The Album》游走音樂、影像、文字之間，我只是將減磅這個只在電影發生的事，搬去音樂企劃做。」

由於《The Album》是一個3年企劃，Juno可以用年月承載增磅減磅的明顯分別，令董折一角更見立體，不過今次減磅，Juno卻發現了一個壞處！他說：「我由著開L碼變成著XS碼，現在所有褲都不合穿，要開始纜吊帶。」