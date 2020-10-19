【6年痛失3摰親】媽媽中風離世爺爺抑鬱輕生　堅強女生為家人撐住：我不能放棄人生

▲ Yuki在6年間經歷3次喪親之痛，選擇積極面對困境。

幸福非必然，郭鈿玉（Yuki）在一個平凡溫馨的家庭中成長，與父母、爺爺嫲嫲、相差一歲的妹妹同住，樂也融融。16歲那年，Yuki家中遭逢巨變，媽媽突然爆血管，不到一周就中風離世。一年後爺爺抑鬱發作，試圖服殺蟲水輕生，奇蹟被救回後二度自殺身亡，再加上嫲嫲癌逝，六口之家6年內痛失一半成員。摯親一個一個離開，Yuki曾在心裡反覆問：「點解會揀我？」但媽媽用最後一口氣說的話，最終成為她的動力和座右銘，令她跨過逆境，開展人生新一頁。

小時候，Yuki和妹妹主要由爺爺嫲嫲照顧，父母忙於工作賺錢，在特殊學校任職照顧員的媽媽收入不算豐裕，但對女兒們的愛卻不少，全力栽培姊妹倆，而Yuki和妹妹每到假日也很期待爸媽陪伴自己。

▲ Yuki生長在一個平凡溫馨的家庭。（受訪者提供）

升上中四那一年，Yuki凌晨在家中自習期間，本身患有高血壓的媽媽疑因日間運動太劇烈，突然抽搐、口吐白沫，並不停叫喊自己快要死。Yuki於是立即叫醒爸爸和報警求救。當晚爸爸跟隨媽媽入院，囑咐兩個女兒別太擔心，但第二天就叫她們不要上學，要趕到醫院探媽媽。

看到剛完成腦部連接血管手術，正在ICU留醫的媽媽時，Yuki難以置信：

媽媽180度轉變，她本身是一個很長頭髮的女士，頭髮剪短許多，身體也膨漲起來，樣子很明顯沒有神情，未清醒過來。

媽媽出事前，Yuki在校內讀精英班，原本打算花心機考大學。但媽媽突然倒下，令她自覺失去未來：

當時覺得人生好像快要玩完，不禁反覆問自己：「點解會揀我？」

▲ 媽媽的離開，令原本無憂無慮的Yuki一夜長大。（受訪者提供）

醫生向Yuki一家表示，不清楚媽媽會不會清醒過來。而即使醒過來，也很大機會癱瘓，令她即時想到家中可能需要負擔的龐大醫藥費。當下她難以思考，馬上回校跟班主任商量。面對突如其來的經濟負擔，她疑惑自己應否出來工作，幫補家計，老師聽後感觸落淚，但同時安慰並鼓勵她，叫她放棄工作念頭：

老師跟我說，錢解決到的問題就不是問題，叫我現在先專心處理家事。

結果不足一周，媽媽就病逝。期間媽媽曾斷斷續續清醒過一兩次，Yuki記得媽媽留給她的遺言：

她叫我們生生性性，努力讀書。過了很多年，我們依然很記得。她是身教我們要堅持，她在病床上很辛苦，但她也盡了媽媽最後的責任，說完這句話後，她的所有心跳、脈搏都停止。

為家人撐下去

Yuki知道，媽媽很想自己讀大學，她亦希望盡全力完成媽媽的心願。任職保安員的爸爸是當時家中惟一經濟來源，縱然開支上有壓力，但在女兒面前沒有半句怨言，只是叮囑她們要專心讀書。而老師每月會為她籌2、3千元，同學也有夾零用錢，作為她的日常開支和補習費：

以前會節衣縮食，希望未來能將這筆錢還給他們。身邊有這麼多天使，我不能放棄人生。

然而，當Yuki慢慢適應生活轉變後，現實又再來一次重擊。爺爺在媽媽離世後一年，因抑鬱症飲殺蟲水企圖輕生。送院後醫生說，毒氣已入血，加上爺爺已年過9旬，清醒機會不大，要家人做好心理準備，爺爺會隨時離開，令Yuki頓時晴天霹靂，不禁再問：「點解又係我？」

一家人當時做足心理準備，爺爺隨時會離世。幸運地，爺爺卻奇蹟醒過來，沒有留下任何後遺症。爺爺其後被送往青山醫院接受治療，期間Yuki感受到護士對病人的善良愛心，令她備受啟發，立志成為精神科護士。

▲ Yuki回想備戰DSE期間，由清晨到晚上都在溫書。（黃建輝攝）

為了完成亡母遺願，Yuki三年間鮮少有娛樂活動，為備戰DSE更每天刻苦學習。臨近應試時，她每天清晨5點會起身跑5公里，上午做3份試卷，中午吃麵包，在自修室自習全日，晚上再回家吃簡單餸菜，一直到晚上11點才入眠。

家中遭逢兩次重大變故，Yuki卻從未想過放棄自己，一切其實緣自她對家人的責任感：

我不可放棄人生，因為如果我放棄，他們也會放棄。他們辛苦栽培我長大，放棄是不負責任的行為，也會令他們更傷心。惟有跟自己說，每件事盡力做到最好，結果待上天安排。

最終Yuki以20 分順利考入公開大學，並成為一名註冊精神科護士。讀大學5年間，Yuki的爺爺再因抑鬱症發作，輕生身亡。而嫲嫲亦因子宮頸癌病發，加上思念亡夫，令病情加深，最終病歿。

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對於摯親一個一個離開，Yuki難過不捨，但她也從中得到啟發：

媽媽是最愛我的人，沒有人可取代她的位置。摯親一個一個走，對我們影響很大，也令我要堅強，明白許多東西並非必然。 媽媽最後一句「努力、盡力就可以」成為我的座右銘。因為她真的用最後一口氣去完成這件事。以後無論經歷任何困難，我都會想起這句話。因為她也這樣，我也要向她學習。無論多辛苦，都不會比死亡辛苦，多辛苦也要堅持到最後。

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記者：陳昊淋