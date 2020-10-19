再多6宗退伍軍人病社區感染個案　衞生防護中心正追查源頭

▲ 衞生防護中心過去一周錄得5宗社區感染的退伍軍人病個案。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（19日）公布退伍軍人病個案最新數字，並強調市民應使用和保養妥善設計的人造供水系統，易受感染人士則需時刻採取相關預防措施。

在10月11日至17日期間，衞生防護中心錄得5宗社區感染的退伍軍人病個案，包括：

52歲男病人，過去健康良好，居於九龍灣彩霞邨彩星樓；

79歲女病人，她有長期病患，居於藍田廣田邨廣軒樓；

87歲男病人，他有長期病患，居於太古太古城天星閣；

53歲男病人，他有長期病患，居於大埔富善邨善景樓；及

79歲男病人，他有長期病患，居於西灣河鯉景灣逸榮閣。

衞生防護中心發言人指，署方正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。截至10月17日，2020年錄得99宗退伍軍人病個案。2019年及2018年各有105宗個案。

發言人說，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人病。另外，有些情況也可能增加患病風險，包括供水系統保養欠佳導致積水儲存、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻。

退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能感染。

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責住編輯：陳子謙