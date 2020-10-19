【酒店下午茶】悦來酒店推愛麗絲童話下午茶　10月預訂可享低至75折優惠【內附連結】

▲ 食物設計彷如跟隨愛麗絲踏上奇幻冒險的旅程。(酒店提供)

嘆下午茶已是一眾OL的減壓良方，位於荃灣的悦來酒店Simplicity 簡 ‧ 味，由10月16日起推出以原著愛麗絲夢遊仙境為主軸的《Welcome to Alice Tea Party》童話式下午茶，有一系列創新特色鹹甜點，搭配故事中的角色，將免子先生、瘋帽子、懷錶、紙牌人毛毛蟲等造型重新塑造，融入整個下午茶，奏出一場豐盛而誘人的精緻茶聚。

這次下午茶的鹹點除了用上多款矜貴食材包括三文魚子醬、鵝肝慕斯、珍寶帶子及松露等，甜點方面亦充滿想像力，讓人置身童話情節中，例如紅茶杯子蛋糕（蝴蝶結）、檸檬蜂蜜芝士球（迷你茶杯）、羅勒青檸乳酪慕斯蛋糕（免子先生）及伯爵巧克力Macaron（瘋帽子）等，都很吸睛令人難以抗拒。

▲ 伯爵巧克力Macaron（瘋帽子）。(酒店提供)

為突出整個故事感，餐廳更設有與主題相關的佈置，從一本巨型立體書的封面穿越白兔隧道再走進餐廳，彷如跟隨愛麗絲踏上奇幻冒險的旅程。

首20位預訂《Welcome to Alice Tea Party》下午茶將獲贈主題書簽紀念品一份，另外大家如果在享用下午茶時將打卡靚相Po上Instagram或Facebook並加入悦來酒店及Simplicity簡 ‧ 味的Hashtag，更可以贈送原價$68的指定主題飲品一杯。

▲ 伯爵巧克力馬卡龍 (懷錶)。(酒店提供)

價錢：HK$586 (二人用)、HK$298(一人用)

(以上所有價錢須按原價加一服務費)

10月預訂早鳥優惠：

星期一至五可享75折優惠

星期六,日及公眾假期可享85折優惠

預訂及查詢：2409 3226 (Simplicity簡 ‧ 味)

或到如下連結查詢

記者：胡麗珊