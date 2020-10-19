【刻薄外母】不忍老婆從小受外母惡言羞辱零自信　丈夫霸氣護妻︰娶太太有責任保護佢

▲ 一名人夫分享其妻從小承受母親羞辱，他以行動保護愛妻，向外母作出反擊。

為人母者總是盡心盡力保護孩子免受傷害，可是竟有媽媽對女兒長期口出惡言，影響了女兒的成長。一名人夫在社交平台分享，其妻從小承受母親羞辱，嚴重打擊自信，他以行動保護愛妻，向外母作出反擊。

該名人夫上周一（12日）向Facebook專頁「生仔要考牌系列」以「我外母係一個『毒親』」為題投稿，表示美國著名心理治療學家Susan Forward提出「毒親」（toxic parents）概念，主要指父母利用自己的身份，以愛之名，控制或不期然迫使子女跟著自己的想法走，達到自我滿足的效果。

連番侮辱打擊自信

他分享在太太讀書時期，外父是中港司機「搵到錢」，外母則是「打麻雀、買名牌、唔會顧屋企嘅師奶」，既沒姿色、沒學歷、老公不在身邊，他形容外母當時「窮得只有錢」。而他太太小時候頗出色，例如考琴、英文獲全級第一，可是︰

佢（外母）就會無所不用其極咁打擊佢嘅自尊，將佢嘅價值數落到一文不值，例如：『唔會有人要你』、『你老公第日一定會同你離婚』、『醜』、『肥到豬咁』、『你咁樣搵到老公都唔會好得去邊』……

他指太太的前度男友曾被外母批評「冇本事」、「冇用」，成為分手其中一條導火線。直至他與太太拍拖，二人在同一個屋苑長大，他是別人口中的「乖仔、叻仔」。眼見女兒找到好對象，媽媽更變本加厲侮辱她，例如三番四次問他「你鍾意我個女乜嘢」。

以行動保護支持太太

人夫每次都刻意用最肉麻的說話去回答外母，目的是「將條刺更深咁插入外母個心度」，因為「傷害我嘅女人，係有代價嫁」。

他與太太搬出自己住後，太太才發現原來正常家庭不會數落自己家人，令她第一次感受到親情。另一方面，外母開始向其他親朋戚友表示「個女唔理佢，只係顧男家」，並指女婿教女兒不孝順她。

他透露太太至今仍是零自信，自覺不配得到幸褔、事業不應上到高位，仍會將媽媽的惡言放上心，只好減少母女接觸，並令太太更幸福。他作為一個悲慘女子的另一半，想分享︰

娶太太入門，就有責任保護佢免受任何傷害。

他呼籲網民如果另一半同樣受「毒親」所害，必需多聆聽、多了解，放下電話，確切地「Stand with her」。

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責任編輯︰王明芳