【新冠疫苗】輝瑞已生産數十萬劑疫苗　料11月向FDA申請緊急使用授權

全球新冠肺炎疫情持續,美國疫苗生產商輝瑞(Pfizer Inc.)表示,假如目前進行的後期人體試驗中得到積極的療效和安全數據,便準備在11月底為新冠疫苗向美國FDA申請緊急使用授權。目前藥廠於比利時的工廠已生產數十萬劑新冠疫苗,望年底可生產1億劑。

據《每日郵報》報道,輝瑞釋出一條位於比利時工廠的生産綫影片。工廠内研究人員正在製作新冠疫苗,並透露工廠已生産數十萬劑新冠疫苗。

輝瑞英國地區負責人Ben Osborn接受訪問時指,對於生産綫成功出產第一劑新冠疫苗感到高興。輝瑞料今年可生産1億劑疫苗,其中其中4,000萬劑給英國使用。2021年望能生産13億劑疫苗。每位接受疫苗注射的人,都要接種2劑。

他又透露,輝瑞實驗室已發現有望治療新冠肺炎的潛在藥物(unearthed drugs that could provide a potential cure for Covid-19)。

輝瑞目前正與德國BioNTech一起開發疫苗,並有4.4萬人進行試驗中。料本月底取得疫苗有效性數據,11月第3周取得安全性數據。如試驗結果理想,會計劃在11月底向FDA申請緊急使用授權。

