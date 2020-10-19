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【新冠疫苗】輝瑞已生産數十萬劑疫苗　料11月向FDA申請緊急使用授權

健康 16:12 2020/10/19

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輝瑞已生産數十萬劑疫苗。

全球新冠肺炎疫情持續，美國疫苗生產商輝瑞（Pfizer Inc.）表示，假如目前進行的後期人體試驗中得到積極的療效和安全數據，便準備在11月底為新冠疫苗向美國FDA申請緊急使用授權。目前藥廠於比利時的工廠已生產數十萬劑新冠疫苗，望年底可生產1億劑。

據《每日郵報》報道，輝瑞釋出一條位於比利時工廠的生産綫影片。工廠内研究人員正在製作新冠疫苗，並透露工廠已生産數十萬劑新冠疫苗。

輝瑞英國地區負責人Ben Osborn接受訪問時指，對於生産綫成功出產第一劑新冠疫苗感到高興。輝瑞料今年可生産1億劑疫苗，其中其中4,000萬劑給英國使用。2021年望能生産13億劑疫苗。每位接受疫苗注射的人，都要接種2劑。

他又透露，輝瑞實驗室已發現有望治療新冠肺炎的潛在藥物（unearthed drugs that could provide a potential cure for Covid-19）。

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輝瑞目前正與德國BioNTech一起開發疫苗，並有4.4萬人進行試驗中。料本月底取得疫苗有效性數據，11月第3周取得安全性數據。如試驗結果理想，會計劃在11月底向FDA申請緊急使用授權。

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責任編輯：羅嘉欣

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