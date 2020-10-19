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【萬聖節筍工】美企聘員工收聽犯罪故事Podcast　即賺1.2萬

職場 16:12 2020/10/19

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 烹飪教煮

美國家庭安全公司Vio Security宣布，正尋找一名喜歡偵探及令人毛骨悚然故事的員工，協助收聽一些犯罪故事Podcast。

萬聖節快到喇！今年受新冠肺炎疫情影響，Trick-or-treat、鬼屋等萬聖節傳統活動都被迫暫停。依然想享受萬聖節氣氛？美國一間家庭安全公司近日就發布招聘，尋找一名大膽、又是犯罪偵探故事的狂熱者，透過聆聽犯罪故事Podcast，並評估犯罪故事的Podcast內容如何影響市民健康。

美國家庭安全公司Vio Security宣布，正尋找一名喜歡偵探及令人毛骨悚然故事的員工，協助收聽一些犯罪故事Podcast，並評估這些節目故事會否影響睡眠習慣、哪些元素較吸引人、會否引起不安情緒、甚至會否引起模仿效應等問題。

Vio Security提到，求職人士只需在True Crime Podcast上，收聽至少一次及至少31小時，並在10月31日之前提交他們的回答。而內容情節則可供他們自行選擇，Podcast內容包括：「Motive for Murder（謀殺動機）」、「Crime Junkie（犯罪迷）」、「My Favorite Murder（我最喜歡的謀殺案）」等。獲聘者收聽Podcast時，只需要帶上Fitbit，計算自己在收聽時的心率及回答問題即可。

Vio Security又指，收聽31小時後，獲聘者即可獲得1666美元（約1.2萬港元）；同時可獲得「犯罪工具包（True Crime Kit）」，內有心率監測裝置、個人安全應用程式、手電筒、哨子、無線耳塞及門鎖機關，以助獲聘者安心。

責任編輯：曾曉汶

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