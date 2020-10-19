【新冠肺炎】工聯會調查指5成人停工或被裁員　促政府推出短期失業津貼

▲ 工聯會促請政府在施政報告發表前，推出多項援助失業勞工的措施。（工聯會提供圖片）

新冠肺炎肆虐下就業市場惡化，工聯會一項調查指，17%受訪者已被裁員，33%正在停工或放無薪假，達35%人現時0收入，促請政府推出每月9,000元短期失業津貼，並降低領取失業綜援門檻。

工聯會在10月12至17日訪問1806名市民，有72%人稱工作受到影響，當中被裁員的佔17%，停工/放無薪假的佔33%，減薪/只發底薪的有11%。

調查發現，76%受訪者稱收入有所減少，當中35%現時更0收入，收入減少一半以上的亦有16%。

調查又指，長時間失業或停工的比率有上升趨勢，例如本月回答失業1年以上的受訪者有9%，較上月增2個百分點，亦較8月增加5個百分點；而本月失業10個月至1年的受訪者亦有8%，連續兩個月按月增加2個百分點。

此外，53%租住公屋或私人物業的市民稱今年依然需要加租，勞顧會勞方代表鄧家彪指，調查反映受訪者因裁員、停工/放無薪假等影響工作，收入減少，但大部份受訪者的租金不單沒有減少，反而增加。

工聯會建議政府在施政報告公布前推出措施，包括推出上限9,000元、為期6個月的失業／停工現金津貼、降低申領失業綜援門檻、調低在職家庭津貼每月總工時要求，及儘快落實分間單位（包括「劏房」、「籠屋」及「板間房」）租務管制及租金援助措施。

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責任編輯：徐紹軒