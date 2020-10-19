【開心速遞】「賈名媛」邱芷微類風濕關節炎煎熬　禍不單行男友陳志忠患胃癌

▲ 「賈名媛」邱芷微男友陳志忠患胃癌。

在TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》演「賈名媛」的邱芷微（Chelffy），早前在個人社交網表示患上類風濕關節炎。可是禍不單行，「賈名媛」邱芷微的男友陳志忠（Wilson）近日確診初期胃癌，上周做切胃手術。

「賈名媛」邱芷微與參加TVB《功夫新星》入行的武打演員陳志忠拍拖多年，可是在今日（10月19日），邱芷微在個人社交平台上載一張坐在醫院愁爆的相片，患上類風濕關節炎，再到男友患胃癌。

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▲ 邱芷微為男友甚為擔心。（取自facebook）

「賈名媛」邱芷微呼籲注重身子

所以她寫道以「多災多難」形容自己，寫道：

呢幾個月真係可以講話多災多難，不過都總算大步攬過。💪感謝大家對我及陳師傅Wilson 嘅問候及關心。￼￼￼近排的確係有少少吃力的，因為自己本身都有類風濕關節炎，手腳靈活度都時好時壞，所以除了自己要經常睇醫生之外，面對着Wilson突然變咗胃癌￼￼，￼￼￼￼￼￼上星期才做完切胃手術之後的康復生活亦有少少改變。好彩佢嘅體格本身都強，所以康復程度￼比預期￼￼￼￼￼都快。佢亦都係一個算係好勤力做research的病人去了解自己的病情，所以佢好多嘢佢都好快咁尋求到解決方法。 以前我都唔了解我自己個病以及胃癌，但呢幾個月真係因為雙方的身體健康出了變化，令到大家除了珍惜眼前人￼￼￼之外，亦都想喺度同大家講，就算平時工作有幾忙，￼有時間真係要去做￼body check￼￼，仲有一定要買保險！￼今次我哋兩個都算早發現的病例￼，所以唔好以為平時冇病冇痛就代表冇事。

另外，男友入院的這段時間，她繼續為男友打點所開的演藝學校，保障學校照常運作，可說是最佳女朋友。

▲ 陳志忠是前TVB動作演員。

陳志忠患癌完成手術

尚幸病症發現得早，兼平時多做運動的陳志忠身體頗強壯，做完手術已出院，在個人社文平台報平安寫道：

終於出院！！從9月尾到今天感覺真係《來回地獄又折返人間》。早前到醫院做胃鏡檢查發現胃潰瘍，醫生在胃潰瘍位置抽取樣本作檢驗，結果發現樣本內有癌細胞。我確診患了胃癌🤯。從來沒想過自己會有這樣的一天！以前媽媽爸爸都是因為癌症而離世，離世前都是由我照顧他們。所以我非常明白要醫好自己一定要與時間競賽！所以我沒有停下來。從得知這個事實之後就立即四出找醫生，希望可尋求最好的醫治方法。直到上星期終於入醫院做了一個大手術，將大部份的胃部切除。 手術後的感覺就是一個字「痛」❗️是非常非常的痛‼️但不論有幾多的痛。我都一定要忍耐！因為我一定要打贏這場仗💪。手術後醫生將切出來的胃部及其餘的淋巴組織送去檢驗，並在我出院前亦出了檢驗報告。結果幸好是一個好消息⭐️腫瘤只是去到胃黏膜下層，沒有進入肌肉層；而其他的淋巴組織亦沒有擴散。但醫生建議避免日後有復發的風險，所以提議我去見腫瘤科的醫生，看看有沒有需要再做進一步的化療。係嚟緊需要面對下一個挑戰！但我相信我一定可以撐過去的💪😠

▲ 陳志忠展示自己開刀手術照。（取自facebook）

憑賈明媛一角增人氣

現年32歲的邱芷微在英國University of Brighton主修表演及視覺藝術，2007年放假回港參加第一屆大名星歌唱大賽，最後奪得季軍，2009年畢業回港正式出道，最為人熟悉是在《愛·回家之開心速遞》飾演賈明媛一角。

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男友陳志忠熱愛武術，在2011年參加TVB《功夫新星》入行，之後曾參與主持港台節目《功夫傳奇》等。