【中文正字】左撇子兒「助」字寫成「力且」被罰抄100次　家長平反呻老師教法粗疏有誤

▲ 本港有名左撇子男童被中文老師教法誤導，將「助」字誤寫成「力且」。

左撇子雖然是小眾，但根據統計，全球有10%人口是左撇子。本港有名左撇子男童被中文老師教法誤導，老師教寫中文「助」字時，強調「寫開字嗰隻手要用力」，沒有為意有左撇子學生，故此左撇子男童就將「助」字誤寫成「力且」，老師指他是故意寫錯，罰他抄寫100次及罰企，令他感到委屈向爸爸大呻，而爸爸在網上發帖跟網民討論。

老師教寫字沒有考慮左撇子

該名學生的家長於16日（上周五）在連登討論區發文，帖文的標題為「仔仔今日放學返嚟喊住話俾老師恰」，指當日接兒子放學時大呻，問起才知道因寫錯字而被中文老師責罰。

中文堂老師教寫個「助」字，為咗教大家記憶，就話寫開字嗰隻手喺要用力，所以「力」永遠喺右邊，「且」喺左邊。

該老師的教法是適用於大多數習慣用右手的學生。不過，發帖的家長指其兒子是左撇子，兒子記著用寫字的手寫「力」字，沒有多想老師提及「力」字右邊，「且」在左邊。

跟住寫「力且」字出嚟，老師一睇到就問佢係唔係玩嘢，仔仔問唔係寫字隻手用力咩？老師就直接叫咗佢出去罰企同埋抄100次「助」字。

教法粗疏應糾正

發帖的家長問要否致電校方投訴，有關帖文引起不少網民一起討論，指出該老師的教法是以右撇子做前題，根本沒想過左撇子，做法粗疏。有位是老師的網民留言質疑上了大半個月堂，何以該老師看不到學生是以左手寫字，加上做法有問題，建議可打電話聯絡主仼或副校投訴。

另一方面，有網民質疑是否兒子有讀寫障礙問題，家長澄清兒子原本寫「助」是正常的，只是當老師這樣教法，兒子才寫錯。 網民批評老師的教法是弄巧反拙，應加以糾正。

有同樣是左撇子的網民感同身受，有網民指自己小時候有次回家不肯做功課，媽媽發現老師逼他用右手寫字，最後媽媽要跟老師說。另一位同樣是左撇子網民分享，小學老師問學生揸筷子是哪隻手，他隨即舉起左手，被老師罰企，令他小時候不敢跟人說自己是左撇子，有童年陰影。

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責任編輯︰王明芳