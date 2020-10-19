卑路乍灣海濱休憩用地今起啟用　24小時開放並設寵物角

▲ 卑路乍灣海濱休憩用地今日（19日）起全面24小時開放。（發展局fb影片截圖）

位於堅尼地城城西道的卑路乍灣海濱休憩用地今日（19日）起全面24小時開放，提供多項可讓市民更舒適地享受海濱的設施，包括遮蔭座椅、綠化園境和洗手間等，為市民提供可飽覽維港西面和夕陽海景的消閒空間。

休憩用地其中一個特點包括用地中央位置的多用途空間，當中的活動平台和座椅由運貨時用的卡板搭建而成。活動平台可以隨意拼湊組合，讓市民發揮創意，按喜好自由使用，可以是兒童嬉戲的地方，也可以是表演平台。

另一特點是市民可攜同繫上牽繩的寵物入內，和其他遊人共享用地設施。用地亦設有寵物角，讓市民和寵物能無拘束地盡情玩樂。此外，用地會推出全新的印章裝置，為市民帶來海濱新體驗。為宣傳環保意識，海港辦事處和綠領行動合作，在用地設置紙包飲品盒回收箱。而早前板道欄杆上的針織公仔，將以全新形態出現。

至於毗鄰休憩用地內陸地段約2,000平方米的範圍，由非政府機構「堅．農圃」營運開放式社區園圃，是全港首個結合水耕、魚菜共生和有機耕種的都市休閒農場。首階段設施包括戶外教室、多用途空間和種植架，亦於今日起一同開放；一系列的農耕體驗活動和課程將會陸續推行。社區園圃的餘下部分預計明年逐步開放。

發展局發言人表示，這個項目體現了多個目標，包括善用閒置海濱土地、「先駁通、再優化」、引入多元海濱體驗及開放場地管理等，感謝過程中不同持份者和地區人士的意見，亦會在其他海濱項目繼續這些良性互動，與市民一起建設屬於大家的維港。

整個項目由海濱長廊和相連休憩用地組成，佔地約5,900平方米，前身為公眾貨物起卸區。市民從堅尼地城港鐵站A出口向海濱步行約6分鐘即達。全長172米的海濱長廊以板道搭建，去年3月按「先駁通、再優化」原則率先開放。

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責任編輯：陳子謙