曾有人「招手」邀跳槽　林鄭月娥堅持做公務︰這是承擔

▲ 特首林鄭月娥日前接受多間傳媒訪問，談到自己「入行」公務40年，曾經有「出面人招手」，希望她跳槽。（資料圖片）

特首林鄭月娥日前接受多間傳媒訪問，談到自己「入行」公務40年，曾經有「出面人招手」，希望她跳槽。可是，她最終並沒接受，堅持做公務和服務市民，認為「這是承擔」。

林鄭接受《商報》訪問時指，從事公僕生涯40 年，無懼任何打擊，但當中總有波折︰ 「畢竟打擊很大。而打擊最大時，是不知道自己的工作對不對。」她續指，自己做的所有事都是為香港好，所有工作都是為國家好，直言︰「我問心無愧，會繼續做」、「人家認同不認同，沒有大關係」。

對於網上各種針對官員的攻擊，林鄭稱自己有太多工作要做，會以專心工作來應對，並反問︰ 「為何要分配時間、花時間，去看、去聽、去不開心？不如不看、不聽。」「怎樣罵我都影響不到我的工作。」她笑言，自己已做到「百毒不侵」。

林鄭亦在專訪中提到，《港區國安法》生效至今，在恢復香港社會穩定方面，起到「立竿見影」的效果。市民可以放心，不需要再驚出街何時會遇到「黑暴」、受到襲擊、商舖不敢開門等。她又指，在落實國安法方面，政府各部門的相關工作都順利、到位，接下來政府的重要工作就是深化社會對《國安法》的認識。

林鄭接受另一場《中新社》訪問時，罕有談及丈夫和兩個兒子，指他們都很低調，但總是默默支持自己，她覺得很感恩。林鄭透露，她的家人跟她說︰「我們不需要問你做的是甚麼事情，你的考慮是甚麼，因為我不是一個立法會議員，我不是一個傳媒，我是你的最親密的、最相信你的家人」。

今年是深圳經濟特區建立40周年，林鄭月娥稱，自己不但從政時間與深圳建立特區同齡，更參與了諸多惠澤港深兩地的項目，並在合作的過程里與深圳的官員、市領導建立了好朋友的關係