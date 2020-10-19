【親子好去處】海港城舉行日本兒童繪本大師展品戰 戶外親子童樂日營享受閱讀樂趣

▲ 逢周末舉辦戶外親子童樂日營。

從玩樂中學習是教育的大趨勢，海港城今年再度與日本兒童繪本大師谷口智則(Tomonori Taniguchi)合作，於10月17日至11月15日期間舉行與繪本相關的活動，包括谷口智則作品展、遊玩繪本跳飛機樂園、故事創作工作紙、戶外親子童樂日營、故事劇場及Zoologique期間限定店等，令小朋友從生活中體驗創意。

活動期間，海港城特別於海運大廈兒童王國樓層貼上谷口智則的動物遊玩繪本作品，讓小朋友可以隨時隨地欣賞大師的作品。此外，海運大廈地下中庭將化身為谷口智則的遊玩繪本跳飛機樂園，讓小朋友一邊跟數字跳飛機，一邊細看小動物的歷險過程，同場更設有谷口智則的動物佈景板，趣致可愛的小動物必成大、小朋友的打卡熱點。

谷口智則特別設計了三款故事創作工作紙，逢周六及周日於遊玩繪本跳飛機樂園免費派發，讓小朋友即場創作外，父母更可於網上下載，與小朋友一起在家進行親子故事創作。

值得注意的是，逢周六及日，「海運觀點」天然草坪舉行戶外親子童樂日營，場內設置6個帳篷及露營場景佈置，帳篷印有谷口智則的動物圖案，讓小朋友把創意融入日營生活中。

在10月24、25及31日及11月1日 、7日及8日期間，大、小朋友可以報名體驗日營之外，更可參加Lily姐姐互動故事劇場、ACMEPRO露營知教授工作坊及「咖啡」拉花初體驗，完成活動後更可獲贈逾$200的禮物包。

順帶一提，戶外親子童樂日營名額有限，爸爸媽媽不妨提前報名參加。

責任編輯：鄺嫻