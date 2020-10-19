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【新冠肺炎】9月旅客量9,132人次按年挫99.7%　旅發局推VR影片介紹香港郊野

社會 16:31 2020/10/19

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 烹飪教煮

旅發局公布，9 月初步訪港旅客數字為9,132 人次，整體按年下跌99.7%。（經濟日報資料圖片）

本港旅客量因新冠肺炎疫情而持續低迷，旅發局今日（19日）公布，9 月初步訪港旅客數字為9,132 人次，按年下跌99.7%。因應港府與新加坡就建立雙邊「航空旅遊氣泡」達成原則性協議，旅發局透過「360 Hong Kong Moments」項目，包括推出VR影片，以保持香港的國際曝光，為旅遊復甦做好準備。

旅發局指，9月訪港旅客量中，內地客佔最多，有6,211人次，按年跌99.7%；今年首9個月，共有355萬人次訪港，較去年同期減92.4%。

點撃圖片即睇香港維港的日與夜：

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旅發局主席彭耀佳博士說，局方除了正加強於新加坡的宣傳外，亦希望通過一系列的「360 Hong Kong Moments」，持續強化香港作為旅遊勝地的品牌形象，同時確保在其他「旅遊氣泡」形成前，香港仍能夠時刻成為各地旅客首選的旅遊目的地。

旅發局為今年「香港郊野全接觸」製作的360 度虛擬實境影片，介紹香港綠色郊野特色，亦邀請了2017 年「國家地理旅遊攝影師大賽」「城市」組別亞軍得主、香港攝影師楊安迪 (Andy Yeung)，拍攝了一輯展現香港大自然奇觀的360 度相片。

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記者：陳曉瑩

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