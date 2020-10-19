電訊公司3次非法進口有害電子廢物　被判罰8萬元

▲ 環保署今年5月在香港國際機場截獲的其中3件非法進口的廢平板電腦顯示屏。（環保署提供）

入口商「盈信電訊有限公司」因第三次從英國非法進口有害電子廢物，今日（19日）在東區裁判法院被裁定違反《廢物處置條例》，被判罰款8萬元。該公司亦曾於去年11月及今年1月因干犯同類罪行而被法庭定罪。

環保署執法人員今年5月於香港國際機場再次抽查該入口商報稱為電訊設備的空運貨物，成功截獲一批非法進口有害電子廢物，包括約2,600件廢手提電話顯示屏、100件廢平板電腦顯示屏及約200公斤廢電池。環保署即時將截獲的廢物全數退回來源地，及通知當地執法機構跟進，並按《廢物處置條例》檢控犯案的入口商。

署方發言人強調，廢手提電話顯示屏、廢平板電腦顯示屏及廢電池屬有害電子廢物，含多種重金屬和其他有毒化學物質，受《廢物處置條例》規管，不當處置會危害環境及公眾健康。環保署會繼續嚴厲打擊非法進出口有害廢物的活動，將違法者繩之於法，避免本港成為非法進出口廢物的集散地。

發言人又提醒，從事廢料回收的進出口商，切勿非法進口（包括經香港轉運）或出口有害廢物。根據《廢物處置條例》，除非事先領有有效許可證，任何人士進口或出口有害廢物即屬違法，初犯者最高可被判處罰款20萬元及監禁6個月，再犯者更可被判處罰款50萬元及監禁2年。

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記者：陳子謙