【人走茶涼】同事心臟病突然離世上司吩咐隱瞞　網民鬧爆不尊重：人走咗要做帛金

▲ 有網民分享一名同事因心臟病突然離世，上司竟吩咐隱瞞。

打工仔每日上班8小時，與同事相處的時間比家人長。有網民近日分享，公司一名責任心重、每星期一至日都工作的同事，突然因心臟病發病逝。上司叫他向同事隱瞞事件，交代他只是有事辭職，令該網民非常糾結。

上司吩咐隱瞞同事死訊

一名網民在連區討論區以「有無人試過同事突然間死左（咗）」為題，指有個同事2天沒有上班，原來是突然心臟病發離世，暫時只有他與上司知情。

上司為免影響其他同事情緒，叫他向其他同事隱瞞，指該同事家中有事請辭。他要趁其他同事下班時，將該同事的物件收好，等待他的家人取走，令他不禁唏噓表示：

好恐怖⋯⋯點樣佢可以咁冷靜咁講出嚟，我呢刻真係唔知點面對好。

他續指，該名同事42歲，由家人電話通知公司死訊。當有網民問到該名同事離世是否與工作有關，他就指上司不肯講原因，但該名同事責任心重，除了星期一至六上班及加班，有時星期日都會上班完成工作。

他不願向其他同事說謊，一想起其他同事可能會埋怨已過身的同事不負責任、留下手尾就辭職，就覺得過意不去，完全睡不著。

網民：應該照直講

上司的做法被網民鬧爆，鼓勵樓主講真話。有人直言出來工作的都是成年人，有同事離世應該如實向大家匯報，亦要做帛金以示尊重。有網民指以這樣的方式交代下屬過身感覺涼薄，傳出去亦會影響公司形象。

有人公司曾有人癌症過世，公司亦發電郵給全部同事哀悼，並安排帛金事宜。一名網民提到：

大家做好帛金，送同事好好睇睇咁走，其實咁樣先對大家情緒最好。

帖文亦引起網民分享其他人生無常的故事，原來有不少網民都遇過同事突然離世的情況。其中一個個案僅30多歲，結婚不久就離世，剩下老婆自己一個。亦有人的同事同樣沒有上班2日，致電也不回應，最終發現在家中自殺。

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責任編輯︰陳珈希