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【食用安全】日本雪印回收40萬罐嬰幼兒液態奶　產品疑混入金屬包裝碎片

食用安全 17:36 2020/10/19

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 烹飪教煮

日本知名乳製品公司雪印近日傳出食安危機，一款液態嬰兒奶疑似在製作過程中，不慎混入金屬罐外包裝的小碎片。

日本知名乳製品公司雪印近日傳出食安危機，一款液態嬰兒奶疑似在製作過程中，不慎混入金屬罐外包裝的小碎片，導致廠方需在日本全國緊急回收約40萬罐液態嬰兒奶。

據日媒《ＮＨＫ》報道，這款新的液態嬰兒奶產品推出時，廠方主打不需沖泡，打開便可直接飲用，主打客層為育有1歲以內嬰幼兒的家庭，甫推出便在日本受到熱烈好評，但近日卻傳出該產品在製作時，疑似不慎混入了金屬罐外包裝的小碎片，使嬰幼兒食用可能存在安全隱患，令業者緊急下架、回收約40萬罐液態嬰兒奶商品。

同場加映，６款不含基因致癌物的嬰兒奶粉：

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日本雪印公司負責人表示，目前尚未收到任何消費者投訴有飲用後出現健康問題的報告，但回收工作仍在進行當中，公司會向消費者致歉並承諾補償相應金額。有內地媒體指，目前內地網路直營店並未銷售這款問題產品，但不排除可能通過代購等渠道流入內地國內市場，呼籲消費者要特別注意。

至於雪印香港接受TOPick查詢時表示，由於日本廠方相關的嬰幼兒奶配方並不符合本港有關法規要求，因此公司在本港出售的所有嬰幼兒奶均進口自澳洲廠方，而非日本，故這次事件中的涉事液態嬰兒奶並沒有在香港市面出售。

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責任編輯：吳梓楓

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