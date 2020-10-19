【Staycation】尖沙咀凱悅酒店推本地遊優惠　雙人住宿+自助早餐+午/晚餐1,380元起【附訂房連結】

▲ 香港尖沙咀凱悅酒店推出本地遊住宿計劃。（香港尖沙咀凱悅酒店提供）

新冠肺炎疫情令港人無得去旅行，去酒店「Staycation」（宅度假）流行，多間酒店均推出住宿及餐飲優惠吸客。香港尖沙咀凱悅酒店亦推出本地遊住宿計劃，即日起至今年11月30日入住，雙人入住每晚每房由1,380元起，除了包含自助早餐外，客人可選擇在客房內享用咖啡廳及凱悅軒的午餐及晚餐外賣套餐，或在凱悅軒享用4道菜晚餐，細味新推出的富貴乳鴨或乾燒龍蝦火焰菜色。

香港尖沙咀凱悅酒店住宿計劃詳情：

1）舒適客房住宿一晚

2）已登記的客人可於入住翌日享咖啡廳雙人自助早餐

3）3款多元化餐飲體驗任選一項：

於客房內享咖啡廳3道菜外賣 午餐 ，以及咖啡店或凱悅軒的 晚市套餐 （供2位享用）

，以及咖啡店或凱悅軒的 （供2位享用） 於上午10時至正午12時享用凱悅軒雙人點心放題，及在客房內享用飯前雞尾酒，包括36個月熟成西班牙黑毛豬火腿拼盤一客及紅/白酒一瓶

每晚入住可獲1,000元的餐飲消費回贈，用於屢獲殊榮的希戈餐廳、其他店內餐廳及客房點餐

享用咖啡廳雙人自助晚餐。星期一至四只需另加300元，公眾假期及其前夕除外；星期五至日、公眾假期及其前夕只需另加港幣400元

額外加300元，可於凱悅軒享用4道菜富貴乳鴨或乾燒龍蝦 晚市套餐 （供2位享用）

（供2位享用） 免費K11 Select 300元電子禮券乙張

上午10時提早登記入住及延長退房時間至下午2時

免費7天通行證享用Pure Yoga 及Pure Fitness 指定設施（限香港居民）

更多優惠詳情及訂房：請按此

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記者：陳曉瑩