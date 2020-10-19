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九龍城啟德道/沙浦道項目每呎1.77萬元收購　市建局料2030年完成重建

社會 17:12 2020/10/19

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九龍城啟德道/沙浦道項目於去年2月宣布重建。（資料圖片）

市區重建局今日（19日）向九龍城啟德道／沙浦道項目的物業業主，發出收購建議，建議收購呎價是每平方實呎17,698元，假定是同一地區7年樓齡的假設重置單位的單位呎價。

今次「假設單位呎價」評估，於10月9日進行，獨立顧問公司的測量師選擇及比較過去6個月，項目所屬的「龍城」
區及附近地區內，物業特點及交通方便程度，與本項目類近的物業成交個案。此外，市建局會以本項目原址所興建的新發展項目內的「樓換樓」單位，或啟德煥然壹居項目內的「樓換樓」單位，作為給住宅自住業主現金補償及特惠金以外的選擇。

本項目共涉約460個業權，業主將有60日時間考慮市建局的收購建議。當物業收購手續完成後，市建局會為有關物業內合資格的租客，提供特惠津貼及為合資格的住宅租客提供安置安排。

項目地盤總面積約6,110平方米，將興建一個約1,000平方米分層地下廣場供公眾享用，並會連接政府的行人隧道至啟德新發展區，作為新舊社區的交接點。項目亦會興建地下公眾停車場，紓緩區內泊位不足的問題，為整個地區帶來更大的規劃裨益。項目預期在2030／2031年完成。

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責任編輯：吳卓峰

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