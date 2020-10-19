《禁蒙面法》政府上訴得直 要求24名議員付85%訟費被拒

▲ 政府早前就《禁蒙面法》上訴得直，要求24名議員支付大部份訟費被拒。(經濟日報資料圖片)

政府去年底透過《緊急法》訂立《禁蒙面法》後，引發24名泛民議員及梁國雄提出司法覆核，經上訴後政府早前被裁定部分上訴得直。政府其後申請就兩宗司法覆核分別取得85%訟費，上訴庭今（19日）頒下判詞，指泛民議員一方提出的訴訟涉及《緊急法》及《禁蒙面法》的合憲性和合法性，牽涉重大而廣泛公眾利益，而梁提出的訴訟中，則雙方各有勝訴，上訴庭因此拒就兩案頒下訟費命令。

上訴庭於判詞中指出，有關郭榮鏗等24名議員是否需受承擔訟費，爭議在於他們提出的訴訟是否屬於公眾利益訴訟。上訴庭同意該案提出的爭議涉及重大而廣泛的公眾利益，有關判決亦對社會有益處，因為《緊急法》於定義上本身屬於重要法例，而有關法例於1997年後，在《基本法》和《人權法》下是否合憲和有效，必然亦涉公眾利益。加上上述爭議是首次透過司法覆核方式審理，因此本案的司法裁決必須對相關範疇的法律認知有所貢獻。

上訴庭又指24名議員以立法會議員的身分，質疑《緊急法》會否將本來屬於立法會的立法職權轉移至行政機關，以及質疑《禁蒙面法》會否侵犯和平守法的市民出席合法集會等的權利，上訴庭認為他們於案中並沒有任何私人得益。

上訴庭認為行政長官會同行政會議必須依法行事，這是法治的基本和必須概念，因此本案爭議必然牽涉整體香港社會的利益，而有關爭議亦只能透過法庭解決。上訴庭因此認為24名議員提出的訴訟屬公眾利益訴訟，故拒絕頒下訟費命令。

至於梁國雄提出的訴訟，上訴庭則認為雙方各有輸贏，因此亦拒絕頒下任何訟費命令。

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記者：楊詠渝