中港12間大學研討建設一流大學　段崇智倡後疫情時代大學共用資源進行教研

▲ 香港中文大學校長段崇智在研討會上發表演講。（中大提供）

北京大學及清華大學等中港兩地12間大學校長及代表參與的「一流大學建設系列研討會暨中國大學校長聯誼會2020年會」，已於上周五至六（16至17日）在東莞舉行。與北大共同主辦是次活動的香港中文大學，校長段崇智在會上提出，大學在後疫情時代應透過共用資源和知識，結合教研促進可持續發展目標，在社會中擔當牽頭角色。

中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任譚鐵牛、廣東省副省長王曦、廣東省東莞市委書記梁維東、國家教育部港澳台事務辦公室常務副主任徐永吉及北京大學校長郝平，均有在開幕禮上致辭。中國大學校長聯誼會12間成員院校的校長及各校近百名代表出席。

各校代表在研討會上，就「一流大學建設的總結和展望」、「後疫情時代大學的責任和挑戰」及「一流大學服務區域經濟社會發展」三大主題發表演講和進行研討。

段崇智在會上就「後疫情時代大學的責任和挑戰」主題發表演講，他認為高等教育的角色愈來愈重要，提出世界各地的院校應攜手並進，分享彼此的經驗和智慧，提出創新理念，共謀可行方案。他形容大學在後疫情時期，有著嶄新且舉足輕重的角色，應透過資源和知識共用，結合教學與研究促進可持續發展的目標，在社會中擔當牽頭角色。

中國大學校長聯誼會自1997年成立，除舉行年會及校長論壇活動外，亦會促進及鼓勵成員院校之間的科研合作、學者與學生交流，以及開拓研究生聯合培養計劃。現時的12間院校成員，包括9間內地大學及3間本港大學，名單如下：

北京大學

清華大學

哈爾濱工業大學

復旦大學

上海交通大學

南京大學

浙江大學

中國科學技術大學

西安交通大學

香港中文大學

香港科技大學

香港大學

▲ 大學校長聯誼會成員院校代表及與會嘉賓。（中大提供）

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責任編輯：馮琪雅