被搜觀塘辦公室檢材料 黎智英名下公司入稟指警方手令超出範圍 

▲ 黎智英名下顧問公司今入稟高等法院，指警方手令超出範圍。(經濟日報資料圖片))

警方上周四（15日）搜查壹傳媒創辦人黎智英名下顧問公司位於觀塘的辦公室，並檢取一些材料，該顧問公司今（19日）入稟高等法院，要求法庭下令警方歸還屬法律專業保密權（LPP）保障，或超出警方手令範圍的材料，並禁制警方於未得原告同意下檢視有關材料等。

原告力高顧問有限公司；答辯人警務處處長。入稟狀中指，警方於今年10月15日透過手令，搜查原告位於觀塘創紀之城的辦公室，並檢取一些材料。原告要求法庭頒令，答辯人需歸還屬法律專業保密權保障，或超出警方手令範圍的材料，以及要求法庭頒下禁制令，禁止警方於未得原告同意下，檢視或使用上述材料。

原告又要求法庭就如何檢查警方所檢取的材料，及如何判斷所檢取的材料是否屬法律專業保密權保障等作出指示，原告亦就此向警方索償。

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記者：楊詠渝