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【新冠肺炎】烏克蘭健身KOL曾指新冠疫情是騙局　確診警告粉絲後病逝

健康 17:56 2020/10/19

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烏克蘭健身KOL曾指新冠病變是騙局，確診警告粉絲後病逝。

新冠肺炎疫情影響全球，就連不少運動健將都染疫。烏克蘭一名健身KOL Dmitriy Stuzhuk曾認為新冠肺炎是一場騙局，近日卻在Instagram發文承認確診，以自身經歷提醒粉絲關注健康。他最後更因心臟併發症再次住院，於17日離世。

曾指新冠肺炎是騙局

33歲的Dmitriy Stuzhuk來自烏克蘭，在IG上擁有112萬名followers，是一名健身KOL。根據《英國獨立報》報導，Dmitriy Stuzhuk近日去土耳其旅行途中出現新冠肺炎症狀，晚上因呼吸困難醒來，翌日就開始咳嗽。他回到烏克蘭進行病毒測試，篩檢結果呈現陽性。

他住院8天後出院，但卻因心臟併發症再度住院。他的前妻表示他心血管系統有問題，情況嚴重，處於昏迷狀態。Dmitriy Stuzhuk最終在2天前（17日）離世。

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IG警告粉絲變遺言

他4天前曾在Instagram分享近照，在醫院病床上分享自己的病情，當時提到自己「情況穩定」，沒想到竟成了遺言。他在帖文中承認錯誤，指自己曾以為新冠病毒不存在，直至他患病才知道新冠肺炎的嚴重性，希望籍此警告粉絲：

我想分享我的病情，並強烈警告所有人，新冠肺炎不是短暫的疾病！

他與前妻本來育有3名子女，年紀最少的僅9個月大，兩人於半年前離婚。前妻亦有在Instagram發文紀念他。

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責任編輯：羅嘉欣

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