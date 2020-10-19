【大媽入浴】山澗浸浴大媽再現後山洗衫　區議員揭大媽身份：停止污染山水

▲ 網上早前流傳一段大媽在山澗公然全裸洗澡的片段， 經沙田利安區議員麥潤培向TOPick證實，事發地點其實位於馬鞍山牛烏水塘下的一條溪澗。

網上早前流傳一段大媽在山澗公然全裸洗澡的片段，片段震驚不少網民，更網傳事發地點位於水泉澳邨後山。

經沙田利安區議員麥潤培向TOPick證實，事發地點其實位於馬鞍山牛烏水塘下的一條溪澗，現場一直是街坊的打水熱點。他過去途經山徑時，更曾遇過涉事大媽，但他一直以為對方只是其中一個打水的街坊，沒想過她竟然會公然在山澗洗澡。

區議員證事發地點位於馬鞍山

沙田利安區議員麥潤培向TOPick表示，自己早前在馬鞍山錦英苑居住時，幾乎每早沿着山徑下山前往利安邨上班時，都會在山徑途中碰到這名大媽。這名大媽每次都會推着單車，單車籃上裝有一個個膠樽，行為舉止正常，他亦以為對方只是一個前往打水的街坊。

麥潤培議員指出，這個位於馬鞍山牛烏水塘對下的溪澗一直吸引不少街坊在現場打水及洗衣服，但他亦坦言從沒想過竟有人在此赤裸洗澡，相關片段在網上曝光後亦讓他相當震驚，感到極之嘔心。

點撃大圖，觀看大媽早前旁若無人洗澡的情況：

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大媽今早再現身沖涼洗衣服

有傳媒今早發現該名大媽亦在現場洗澡及洗衣服，這次身穿短袖T恤、花長褲和水鞋的她在花了約2小時洗衣服後，再自然地刷牙洗面和洗頭，並在穿上衣服的情況下，在溪澗做出捽身沖涼的動作，依然故我。

有現場街坊指，以往曾多次勸阻她在此洗澡，但對方始終不理會。亦有街坊表示，她疑似是新移民，目前與丈夫住在利安邨。

麥潤培議員建議街坊避免在溪澗打水，除了現場環境多石易生危險外，最重要無人能夠確保溪澗水質是否安全，如果有人在上游洗衣服，甚至像這次般有大媽竟離譜地赤裸浸浴，相信這些被污染的水源不會有街坊願意飲下，萬一不幸誤飲令身體不適更是得不償失。

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記者:吳梓楓