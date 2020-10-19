【BB來了】譚凱琪IG宣布當媽媽　Zoie報喜誕下女兒

現年38歲的譚凱琪（Zoie）於今年3月與金融才俊莊日宇（Enrico）結婚當幸福人妻，Zoie在6月宣布懷孕做媽媽。今日黃昏譚凱琪在社交平台晒出BB腳仔相，宣布誕下女嬰，Zoie並報平安及表示十分感恩。

圈中好友陳山聰、姚子羚、陳瀅等紛紛留言祝賀Zoie！

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▲ Zoie早前已準備好BB床。（取自IG）

譚凱琪為人母

譚凱琪今日晚上發布BB的腳仔相，她並以英文留言：

This is my kind of memorable #staycation. Two people checking in and three people checking out. We feel really blessed to have this little precious one join our family. Mommy and Baby are doing fine. Thank you everybody for all your well wishes.

Zoie以度過一次難忘的Staycation來形容生B過程，笑言「兩人入住三人離去」，並為家裡增添新成員感到十分感恩，另外Zoie跟BB都十分平安，並感謝每人送上的祝福。

她又hastag「#BabyG」「#這個旅程計劃了10個月」 「#babygirl」。

Zoie早前已準備好BB床及BB用品，已為做人母做好準備。

其實今日黃昏譚凱琪曾在社交平台晒出BB腳仔相，並指BB出生時重6磅8，但之後曾刪去圖文，並未有再更新。

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Zoie 自6月底宣布懷孕喜訊，因疫情爆發乖乖留家專心養胎，一向重視食療保養的Zoie，更攻讀營養學為自己和BB打算。

▲ 譚凱琪於6月底宣布懷孕，自此深居簡出，專心煮飯安胎。

Zoie早前每日忙於自家炮製三餐安胎，尤其重視每日要有豐富早餐，花很多心思作不同配搭，吸收各種營養，不過Zoie懷孕以來都保持身形苗條，未有太大孕味。