【BB來了】譚凱琪IG宣布當媽媽　Zoie報喜誕下女兒

現年38歲的譚凱琪(Zoie)於今年3月與金融才俊莊日宇(Enrico)結婚當幸福人妻,Zoie在6月宣布懷孕做媽媽。今日黃昏譚凱琪在社交平台晒出BB腳仔相,宣布誕下女嬰,Zoie並報平安及表示十分感恩。

圈中好友陳山聰、姚子羚、陳瀅等紛紛留言祝賀Zoie!

▲ Zoie早前已準備好BB床。(取自IG)

譚凱琪為人母

譚凱琪今日晚上發布BB的腳仔相,她並以英文留言:

This is my kind of memorable #staycation. Two people checking in and three people checking out. We feel really blessed to have this little precious one join our family. Mommy and Baby are doing fine. Thank you everybody for all your well wishes.