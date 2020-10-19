【DR誤殺案】茶餐廳女東主疑療程後死亡 女兒指死者曾稱好辛苦「辛苦過生仔」

▲ 死者丈夫楊錦開(右)及其女兒楊珮瑩今到高等法院作供。(曾耀輝攝)

DR醫學美容集團女顧客陳宛琳疑接受CIK療程後死亡，註冊女醫生麥允齡否認誤殺罪，案件今（19日）於高等法院續審。死者女兒供稱，她於事發當晚返家看見死者面色蒼白及神智模糊，她與死者到診所求診。及至翌日，女兒指死者面色比前更蒼白，並表示「好辛苦，仲辛苦過生仔」，她死者到DR中心「睇醫生」，職員表示麥醫生正在做手術，其後死者由救護車送院，女兒形容死者當時手腳已發紫。

被告麥允齡(38歲)，被控1項誤殺罪，控罪指她於2012年10月10日，在香港連同周向榮及陳冠忠，因嚴重疏忽而非法殺死陳宛琳，即被告身為正式註冊醫生，代表銅鑼灣醫學光學美容有限公司及香港美塑醫務中心有限公司，負責向死者施用CIK療程(細胞因子誘導殺手細胞/應用免疫治療)的產品，對死者負有謹慎責任。控罪指被告違反有關責任構成其嚴重疏忽，其疏忽是死者死亡主因。

死者丈夫楊錦開今供稱，並不知道妻子接受甚麼療程及花費多少，只知她曾花費於購買面膜等護膚品，而死者偶爾會感冒及求診中醫。楊指2012年10月3日，他如常到茶餐廳工作，至晚上8時，死者致電表示發燒及感到辛苦，楊當時感到擔心。楊指於關舖回家後看見死者仍感到不適，遂替她量體溫，發現是39度，遂替她敷冰袋，楊指當時死者表示「痛到難以形容」及感到疲倦。楊續指，從女兒得知已與死者求診，而死者亦表示已服藥，並著他不用擔心。

翌日早上，楊如常到店舖開工，他指死者如常到店舖工作，但看見她面青及唇白，死者表示很疲倦。楊遂致電女兒，著她與死者再到診所求診。及至下午楊才得知死者被送後律敦治醫院深切治療部，楊供稱到醫院時，有自稱是DR美容師問他發生何事，並向他交出聯絡電話。

楊指當時感到徬徨及焦慮，他看見死者面及手腳均發腫，她只能以眨眼回應其說話，沒有任何表情，死者延至同月10日去世。

死者女兒楊珮瑩供稱，2012年10月3日晚上返家時看見死者面色蒼白及神智模糊，死者表示「好辛苦」，但沒有透露曾進行任何療程。女兒與死者遂到鄰近診所求診，醫生著她以寶曠力混一半水給死者喝，但未有解釋因由，當晚便由胞弟照顧死者，她則在房間溫習。

直至翌日早上，女兒表示接獲父親來電指死者不適，著她接死者回家後到店舖幫忙。女兒形容當時死者比前一天更蒼白，並且神智不太清醒，女兒指以往從未見過。女兒指於店舖工作後，約於早上10時半返家，她形容當時死者仍然十分蒼白及神智不清，死者更表示「好辛苦、仲辛苦過生仔」。女兒遂與死者乘的士到DR中心，死者表示「睇醫生」。

女兒供稱到達銅鑼灣麥當勞道的DR中心後，職員指麥醫生正在做手術，遂召救護車到場。女兒指死者抵院後，手腳已發紫，其後死者被送入深切治療部，死者當時仍然清醒，並向她表示「無事嘅，唔使擔心」，女兒憶述死者於當晚8時已陷入昏迷。聆訊明(20日)續。

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記者：林育慧