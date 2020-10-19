前勞福局局長蕭偉強讚鄧忍光是「精明上司」

▲ 鄧忍光獲讚做事果斷，具行政管理手腕。

即將退休的香港電台機構傳訊組總監伍曼儀，接受報章訪問時，大讚前廣播處長鄧忍光「做事撇脫」，行政管理手腕屬歷任最好，回應傳媒提問一針見血。伍曼儀的評價，獲得前勞福局局長蕭偉強認同，謂一個服務31年的港台人，會如此欣賞一個由政務職系「空降」並已經卸任的外行人，證明鄧忍光是以真材實料取勝。

▲ 前勞福局局長蕭偉強讚鄧忍光是精明自信的好上司。（資料圖片）

蕭偉強在社交平台發長文，憶述與鄧忍光的共事經歷，讚其是一位精明自信的好上司。鄧忍光升任廣播處長前，是勞福局副秘書長，即時任康復專員的蕭偉強直屬上司。蕭偉強稱，雖然二人共事不足一年，但有幾件事印象深刻。

當時當局引入《殘疾人士院舍條例》時，各持份者出現不少爭議。鄧忍光需帶隊出席立法會法案委員會，惟他並不熟殘疾人士議題。於是，鄧讓蕭偉強列出三大最具政治爭議的問題，再花半小時討論如何回應，並下指示︰由他回應具爭議問題，具體內容和解釋則由蕭偉強負責。蕭偉強形容，鄧忍光每次都一針見血地回應挑機，立場堅定，他亦毋須瞻前顧後。

到了要改善5,000個政府場地的無障礙設施時，被時任平等機會委員會主席林煥光批評步伐緩慢。蕭偉強稱，時任特首曾蔭權讓他幫手「搞掂佢，I'll back you up.」於是蕭偉強「揸住雞毛」去財經局爭資源，並很快得到回應。不過他遇到新的難題——執行，他稱，若以他當時的職級召開會議，出席的同事多為「唔話得事」，鄧忍光當機立斷，告訴蕭，「我出名，你辦事」，結果成功邀得首長級人員出席，改善計劃得以事半功倍地完成。

蕭偉強又透露，鄧忍光沒必要的話，都不會開會，而且開會不超過1小時；指示明確，下屬毋須猜測；舉重若輕、「唔腌尖」、不耍脾氣，形容這些德政都是下屬樂見。鄧忍光現任政制及內地事務局常任秘書長，蕭偉強文章最後隔空發問︰「不知道在現今氛圍下，他是否仍然揮灑自如，一如既往？」

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