【酒店Staycation】康得思酒店推45折優惠 $1,388住五星級酒店送自助午餐【附訂購網址】
休閒消費 18:47 2020/10/19
KKday本周與新上榜位列Trip Advisor第10位的香港康得思酒店，推出豪華住宿連自助餐美食快閃優惠。最低$1,388、人均$694就可以享受豪華住宿，更包雙人自助早餐及午餐！
於10月21日至23日期間，可以低至快閃優惠價$1,388晚預訂香港康得思酒店「味遊海陸世界」住宿連美食體驗，原價$3,140，入住日期由10月22日到2021年1月1日或之前。
獨家快閃套餐的一大賣點是The Place的「味遊海陸世界」自助午餐，可享受多款高級環球海鮮及扒類菜式，包括新鮮生蠔、藍青口、凍蝦及小龍蝦等等。由於是次的入住日期包含聖誕節，因此不同日子收費亦有分別。以2位成入住豪華客房（Deluxe Room）收費如下：
- 10-11月份：$1,388
- 12月份，個別日子不適用：$1,488
- 12月26、27、31及元旦日：$1,588
- 12月24、25日：$1,638
以上價錢已含10%服務費，每房最多2位成人與1位小童或1位成人與2位小童入住，不設加床。
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以上套餐均包括：
- The Place雙人自助早餐及「味遊海陸世界」雙人自助午餐（價值$1,476）
- 長達30小時（星期一至四入住）或21小時（星期五至日及公眾假期入住）住宿體驗
- 入住贈送葡萄酒乙支、迎賓飲品
- 免費使用健身室及游泳池
- 享酒店餐飲7折優惠
- 首200名成功登記客人，可獲贈MAKE UP FOR EVER光速亮顏體驗及光速亮顏彩妝套裝（價值HK$340）
優惠詳情：
- 預計日期：10月21日00:00至10月23日23:59，共3日
- 可選擇入住日期：10月22日至2021年1月1日或之前
- 訂購網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/104012?cid=9429
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責任編輯︰陳珈希