  • 25°C
香港時間 : 20201019日 (一) 19:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【酒店Staycation】康得思酒店推45折優惠　$1,388住五星級酒店送自助午餐【附訂購網址】

休閒消費 18:47 2020/10/19

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 烹飪教煮

康得思酒店推45折優惠，$1,388住五星級酒店送自助午餐。

KKday本周與新上榜位列Trip Advisor第10位的香港康得思酒店，推出豪華住宿連自助餐美食快閃優惠。最低$1,388、人均$694就可以享受豪華住宿，更包雙人自助早餐及午餐！

於10月21日至23日期間，可以低至快閃優惠價$1,388晚預訂香港康得思酒店「味遊海陸世界」住宿連美食體驗，原價$3,140，入住日期由10月22日到2021年1月1日或之前。

獨家快閃套餐的一大賣點是The Place的「味遊海陸世界」自助午餐，可享受多款高級環球海鮮及扒類菜式，包括新鮮生蠔、藍青口、凍蝦及小龍蝦等等。由於是次的入住日期包含聖誕節，因此不同日子收費亦有分別。以2位成入住豪華客房（Deluxe Room）收費如下：

  • 10-11月份：$1,388
  • 12月份，個別日子不適用：$1,488
  • 12月26、27、31及元旦日：$1,588
  • 12月24、25日：$1,638

以上價錢已含10%服務費，每房最多2位成人與1位小童或1位成人與2位小童入住，不設加床。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

以上套餐均包括：

  • The Place雙人自助早餐及「味遊海陸世界」雙人自助午餐（價值$1,476）
  • 長達30小時（星期一至四入住）或21小時（星期五至日及公眾假期入住）住宿體驗
  • 入住贈送葡萄酒乙支、迎賓飲品
  • 免費使用健身室及游泳池
  • 享酒店餐飲7折優惠
  • 首200名成功登記客人，可獲贈MAKE UP FOR EVER光速亮顏體驗及光速亮顏彩妝套裝（價值HK$340）

優惠詳情：

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰陳珈希

相關文章

【親子Staycation】一家三口$1,150起住馬可孛羅酒店　親子套票包自助早餐欣賞無敵海景
17:35 2020/10/16
【親子Staycation】一家三口$1,150起住馬可孛羅酒店　親子套票包自助早餐欣賞無敵海景
【酒店下午茶】悦來酒店推愛麗絲童話下午茶　10月預訂可享低至75折優惠【內附連結】
今日 16:50
【酒店下午茶】悦來酒店推愛麗絲童話下午茶　10月預訂可享低至75折優惠【內附連結】
【Staycation】尖沙咀凱悅酒店推本地遊優惠　雙人住宿+自助早餐+午/晚餐1,380元起【附訂房連結】
今日 17:08
【Staycation】尖沙咀凱悅酒店推本地遊優惠　雙人住宿+自助早餐+午/晚餐1,380元起【附訂房連結】
著數優惠 酒店 住宿 聖誕節

最高瀏覽

【相依為命】八両金25歲兒子葉小霆近照曝光　單親爸爸無懼破產失婚東山再起
17:46 2020/10/18
【相依為命】八両金25歲兒子葉小霆近照曝光　單親爸爸無懼破產失婚東山再起
麥當勞推「新餐肉」宣傳15mm被網民質疑　麥當勞官方回應事件
15:49 2020/10/18
麥當勞推「新餐肉」宣傳15mm被網民質疑　麥當勞官方回應事件
【生命鬥士】患癌剝11隻牙口僅能張開1厘米　28歲女子容貌大變兼失婚
12:11 2020/10/14
【生命鬥士】患癌剝11隻牙口僅能張開1厘米　28歲女子容貌大變兼失婚