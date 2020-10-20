【幼稚園報名】創價啟思招收幼稚園新生　10月24日截止報名

▲ 香港創價幼稚園及啟思幼稚園將於10月24日截止收生。（黃建輝攝）

10月至12月是幼稚園報名的高峰期，一向深受家長歡迎的香港創價幼稚園（下稱創價）及啟思幼稚園（下稱啟思），皆將於10月24日截止收生，有興趣的家長萬勿錯過！

創價九龍塘「免費幼稚園」

位於九龍塘的香港創價幼稚園是該區極少數參與「免費優質幼稚園教育計劃」的幼稚園，2020-21年度學費為$1,793（分11期繳交），每期學費僅$163。創價的師生比例為1：10，平均每班有3至4名老師照顧。

著重培養語文能力

該校著重培養學生的語文能力，老師會透過講故事、朗讀句子等生動的方式，提升學生的認字能力，同時讓學生掌握字詞的正確讀音。學校亦因應小孩手部肌肉的能力，按部就班地教導他們畫綫條、寫字，不會過分催谷學生。

▲ 香港創價幼稚園參與「免費優質幼稚園教育計劃」。（黃建輝攝）

有意為子女報讀創價的家長，可於即日起至10月24日網上報名、上傳所需文件及遞交港幣40元報名費。所有申請人均會獲安排面見，面見日子及安排將於12月18日透過電郵公布。更多招生詳情，請參閲學校網頁。

香港創價幼稚園

地址︰九龍塘慕禮道4號

電話：2336 6090

網頁：www.soka.edu.hk

啟思設1正校8分校

啟思幼稚園創辦於1984年，正校位於九龍塘，另在港島杏花邨、鴨脷洲深灣軒、藍田匯景花園、沙田帝堡城、青衣曉峰園、馬灣珀麗路、屯門大興花園及愛琴海岸設有分校。九龍塘正校並沒有參加「免費優質幼稚園教育計劃」，而且每所分校的學費有別，詳情請參考該校招生網頁，了解各分校的資料。

重視音樂藝術活動

啟思堅持以母語教學，讓孩子先學好母語，建立對語文的興趣，再學習其他語言。該校主張讓同學多接觸音樂和藝術，把兩者列為課程的其中一大主題，更配合豐富的藝術活動，有助陶冶孩子的性情，亦給予孩子機會盡展才華。

▲ 啟思幼稚園在本港設有九龍塘正校及8所分校。（梁偉榮攝）

校方每年都會舉辦為期三至六星期的探究活動，由小朋友提出想研習的課題，在老師的指導下學習，讓孩子探討課本以外的知識，拓闊他們的視野。

有意為子女報讀啟思的家長，可於即日起至10月24日網上報名，上傳所需文件及遞交港幣40元報名費。家長將於11月7日前收到面見邀請。面見將以小組或個別形式進行。

啓思幼稚園（九龍塘正校）

地址︰九龍塘律倫街6號

電話：2336 1139

網頁：www.creative.edu.hk

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責任編輯：李世聰