疑偷運羅漢齋飯盒入收押所 林傲軒等共3人准簽保守行為

▲ 於2016年旺角暴動案中獲判無罪的林傲軒，涉暗中將羅漢齋飯盒送入收押所，昨獲簽保守行為。(林欣樂攝)

2016年旺角暴動案中被裁定暴動罪罪脫的林傲軒，涉於今年2月連同膳食供應商女負責人及僱員，暗中將1盒羅漢齋飯盒入荔枝角收押所，3人涉違反《監獄條例》，各被控將未經授權物品引進監獄罪，今（19日）於西九龍裁判法院再訊時，獲控方不提證供起訴，各人准以1,000元自簽及守行為15個月，控罪獲撤銷。

涉案男被告林傲軒（25歲）被控促致未獲授權物品引進監獄罪，他被控於2020年2月15日在香港促致未獲授權物品，即1盒羅漢齋飯引入荔枝角收押所。

涉案另外2名女被告為李友連（50歲）及丘彩芳（64歲）。李被控1項將未獲授權物品引進監獄罪，控罪指她於2020年2月17日在香港沒有根據《監獄條例》下訂立的規則授權、或獲香港懲教署署長授權下，將未經授權物品1盒羅漢齋飯引入荔枝角收押所。丘則被控1項協助將未獲授權物品引進監獄罪，控罪指她同月17日協助將未經授權的物品引進監獄。

▲ 同案中兩名被告李友連（左）及丘彩芳（右），亦獲准簽保守行為。(林欣樂攝)

3人承認的案情指，林傲軒於今年2月15日到荔枝角收押所探望連潤發(譯音)，期間的對話被錄音，懲教人員亦在場監察，林傲軒向對方指「同你入咗個飯，晏晝應該有齋食㗎喇」，懲教人員遂向上級匯報。2天後，懲教人員檢查由李友連送到的飯盒，發現內有食物餐單以外的羅漢齋飯。

李所屬的公司為收押所指定膳食供應商之一，警誡下，李承認知道該飯盒並不在餐單之列，並指「聽到懲教人員話唔可以拎入去，所以我貪方便送埋個飯入去，劃咗張單上面個齋字，為掩人耳目」。警員調查後，得悉丘彩芳該供應商負責人，警誡下丘承認接受了林傲軒的訂單。

3人今獲准以1,000元自簽守行為15個月，控方不提證供起訴，控罪撤銷。

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記者：林欣樂