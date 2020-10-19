匡智會宿舍發生懷疑虐兒案　智障學童手指疑被門夾至骨折　校方先後稱拉扯「扭計」撞床框受傷

▲ 有傳媒報導，特殊學校匡智會松嶺二校於去年及前年懷疑發生虐兒事件。（匡智會圖片）

嚴重智障兒童特殊學校匡智會松嶺二校懷疑發生虐兒事件。有傳媒報導，去年該校一名學童手指骨折受傷，家長懷疑校方隱暪事件經過，報警後翻查閉路電視發現兒子懷疑被職員關門夾傷手，但事件最終因證據不足終止調查。報導又指，2018年同校有學童被約束期間嚴重掙扎，導致身體大片瘀傷。

警方證實分別在2018年及2019年接獲報案指有學童受傷，調查後相信前者沒有證據顯示傷勢涉及刑事成份，而後者則沒有足夠證據提出檢控。教育局則指無收到相關投訴，正在跟進事件，早前收到校方曾通報2宗學生意外事件。

匡智會回覆指，個案內容涉個人私隱未能詳盡回應，校董會正研究成立專責小組檢視。

據傳媒報導，有家長投訴其患嚴重智障及自閉症的兒子，於去年曾手指受傷，右手食指指甲脫落，指頭紅腫、有瘀傷和流出液體，校方曾稱兒子是與職員拉扯受傷，後改稱是在床上「扭計」撞床框受傷。一周後，兒子因傷入院，醫生診斷發現他手指骨折，認為受傷原因有可疑，家長於是報警。

警方翻查閉路電視，發現職員當時試圖將事主推到用作隔離有情緒或行為問題學童的房間，懷疑關門時夾到事主手指，導致受傷。家長稱校方曾承認兒子是夾手致傷，又向其提供5000元獎學金及安排職員認錯，至今年5月收到警方通知，案件因證據不足終止調查。

警方回覆TOPick查詢指，於2019年4月3日接獲報案，指一名17歲學童在3月22日於頌雅路一學校內懷疑手指受傷。人員循「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」方向進行調查，律政司經仔細考慮調查報告及相關資料後，認為沒有足夠證據提出檢控。

報導又指，該校在2018年的農曆年左右，有嚴重智障學童被套上約束用具，綁在約束用椅子上，他因激烈掙扎腰部和膝蓋背後大片瘀傷。有職員認為約束無必要且學童傷勢嚴重，或構成虐兒，遂私下報警，但警方調查後認為證據不足。

警方回覆指，於2018年2月16日接獲報案，指一名19歲學童於頌雅路一學校內懷疑身體受傷。人員接報到場調查後，獲悉該學童曾於當日上午就該傷勢前往醫院接受診治。主診醫生相信傷勢與該學童需長期配戴合乎病情需要的腰封有關，沒有證據顯示傷勢涉及刑事成份。案件列作「誤會」處理。



教育局回覆表示，無收到涉及有關事件的投訴，局方正與學校了解詳情跟進事件；學校另曾就兩宗學生意外事故呈報教育局。局方指，當學生出現嚴重情緒行為問題時，基於保障學生或其他人安全的前提，以及維持當時的秩序，使用約束或隔離是可理解的緊急應變措施。學校應參考教育局編訂的指引，與校內人員預先商討應如何按照不同情況採用約束或隔離方法，並把議決的做法記錄在學生的檔案內，以及向家長講解有關做法的目的和作用，徵求家長的同意。



匡智會表示，有關報導內容涉及個人資料，為尊重私隱，未能作詳盡回應；而家長所提及的5,000元為學校早已代學生向第三者申請的獎學金。校董會正認真研究包括成立專責小組檢視及提供意見等方法。

匡智會指，就約束或隔離，每個個案均通過跨專業個案會議作整體考慮及適時檢討，事前會徵詢家長的意見及書面同意。自教育局於2018年1月推出《使用約束或隔離的方法處理有特殊教育需要學生嚴重情緒行為問題的指引》後，學校已逐步更新內部指引，就個案進行調適及評估，並為職員提供相關訓練。

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記者：徐紹軒

