林鄭指內地重環保寧在港填海 　尹兆堅質疑香港保育是否不重要？

▲ 尹兆堅指香港土地是不患寡而患不均。（資料圖片）

對於行政長官林鄭月娥談及，未聞中央有意在桂山島填海造地助港，認為中央重視環保，此做法有困難，不應為香港建屋問題，破壞中央政策，「不如讓香港自己填海。」民主黨議員尹兆堅在社交平台上質問︰「如果中央表明保育很重要，香港的保育就不重要，可以任意填海？」

尹兆堅認同興建插針樓不理想，指出香港的土地是「不患寡而患不均」，但認為如果林鄭有決心「打餐大」，應引用《土地收回條例》，收回地產商超過1,000公頃的閒置農地棕地，興建公營房屋。

至於土地共享計劃，尹兆堅預視成效不彰，指地產商並不希望與政府分享土地，而現時土地共享計劃向地產商釋出「假希望」，未來有機會發展農地，反而會促使他們囤積居奇。

林鄭在訪問中稱公屋短缺，若現時重推租置計劃，對不住15萬輪候者，因每賣一個出租公屋，就是將社會資源變成個人資產。尹兆堅則建議，可為計劃增加轉售限制，限制轉售對象為「綠表申請人」，並增加轉售年期至10年或以上，才可真正分割市場，解決基層市民的置業需要。

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責任編輯：林曉君