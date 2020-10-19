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港鐵屯門南延綫展開規劃設計　顧問公司AECOM牽頭進行

社會 20:03 2020/10/19

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港鐵擬建西鐵屯門南延綫，料2030年完工。（資料圖片）

港鐵公司宣布批出屯門南延綫設計顧問合約，由艾奕康（AECOM）有限公司中標，今日（19日）起展開詳細規劃及設計。

項目將加強屯門南的鐵路連接，提供更多交通選擇，服務居民。顧問服務範圍包括就計劃制定工程設計、擬備建造時間表、刊憲圖則和項目成本估算，以及與政府部門及其他持份者聯絡。艾奕康與港鐵工程團隊，將緊密協作完成有關工作。

港鐵工程總監包立聲表示，合約是屯門南延綫項目一個重要里程碑。由規劃、設計以至建造階段，港鐵會積極與社區保持緊密溝通，作為首要目標，務求鐵路可滿足屯門南居民，提升生活質素。

政府於今年5月，邀請港鐵展開項目的詳細規劃及設計工作。項目包括由現時西鐵綫（即將來屯馬綫）的屯門站，向南面延伸約2.4公里，至位於屯門南的新終站，並於屯門站與新增的屯門南站之間擬建一個中途站。工程預計於2023年動工，目標於2030年竣工。

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責任編輯：吳卓峰

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