【新冠肺炎】衞生防護中心錯將印度駐港領事館人員當作免檢疫人士　衞生署就事件致歉

▲ 衞生署就有關檢疫安排有誤致歉。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（19日）回覆傳媒查詢時披露，日前錯將一名印度抵港、擔任駐港領事館人員的25歲男子，當作獲豁免檢疫人士，容許他在抵港後在居所進行14天醫學監察，期間確診新冠肺炎，衞生署就有關檢疫安排有誤致歉。

衞生防護中心表示，第5,217宗個案、涉及一名於上周四（15日）從印度抵港的25歲男子，出發前已在當地政府認可的檢測機構接受核酸檢測，並取得陰性結果，抵港後向衞生防護中心人員提供其為駐港領事館人員的身分證明，相關人員遂按現行機制以獲豁免檢疫人士身分作出檢疫及檢測安排。該名男子隨後在衞生署設於機場的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，並於完成後獲准離開。

該名男子離開機場後，隨即由領事館安排專車送返居所，根據衞生署要求進行14天醫學監察。衞生防護中心同日知悉其檢測結果呈初步陽性，立即將他送往公立醫院接受隔離治療。根據病人提供的資料，他抵達居所後一直獨留在居所，沒有外出。

衞生防護中心在跟進該宗個案的情況時，從相關政府部門得悉雖然該名人士為駐港領事館人員，但並非屬於可獲豁免強制檢疫的級別。根據現行政策，該名由指定高風險地區抵港的人士必須在酒店房間接受強制檢疫。

衞生署就有關檢疫安排有誤致歉，並已提醒相關人員應謹慎處理豁免強制檢疫安排，避免同類情況再次出現。

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責任編輯：馮琪雅