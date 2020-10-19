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【旅遊氣泡】香港新加坡達雙邊「航空旅遊氣泡」協議　邱騰華料由每日一航班開始

社會 20:59 2020/10/19

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 烹飪教煮

　香港與新加坡已就建立雙邊「航空旅遊氣泡」達成原則性協議。(資料圖片)

港府早前宣布與新加坡達成雙邊「航空旅遊氣泡」達成原則性協議，旅客往來兩地將可豁免檢疫，亦不限於商務往來。商務及經濟發展局局長邱騰華接受外媒訪問時透露，具體細節及其開始日期仍在敲定中，估計會由每日一班航班開始，而航班只會接載兩地居民，不包括旅遊氣泡以外的旅客。

旅發局總幹事程鼎一預料旅遊氣泡協議對逐步開放旅遊有幫助，詳情即看：【下一頁】

港府日前宣布雙方達成原則性協議，容許在出發前72小時持有新冠病毒檢測陰性證明的兩地旅客乘坐指定航班進行往來，而且他們抵埗後可免隔離期、行程不受限制。邱騰華在訪問中稱，因同時要考慮安全和公共衞生的情況，相關安排不會令兩地之間的旅客量立即回復到疫情發生前的水平，估計會由每日一班指定航班開始，再根據兩地疫情最新情況作出調整。

此外，他又提到除新加坡外，港府還與澳門及內地磋商重啟旅遊的可行性。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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責任編輯：蘇文軒

疫情 邱騰華 航空 新加坡 香港 澳門 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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