【旅遊氣泡】香港新加坡達雙邊「航空旅遊氣泡」協議　邱騰華料由每日一航班開始

▲ 香港與新加坡已就建立雙邊「航空旅遊氣泡」達成原則性協議。(資料圖片)

港府早前宣布與新加坡達成雙邊「航空旅遊氣泡」達成原則性協議，旅客往來兩地將可豁免檢疫，亦不限於商務往來。商務及經濟發展局局長邱騰華接受外媒訪問時透露，具體細節及其開始日期仍在敲定中，估計會由每日一班航班開始，而航班只會接載兩地居民，不包括旅遊氣泡以外的旅客。

旅發局總幹事程鼎一預料旅遊氣泡協議對逐步開放旅遊有幫助，詳情即看：【下一頁】

港府日前宣布雙方達成原則性協議，容許在出發前72小時持有新冠病毒檢測陰性證明的兩地旅客乘坐指定航班進行往來，而且他們抵埗後可免隔離期、行程不受限制。邱騰華在訪問中稱，因同時要考慮安全和公共衞生的情況，相關安排不會令兩地之間的旅客量立即回復到疫情發生前的水平，估計會由每日一班指定航班開始，再根據兩地疫情最新情況作出調整。

此外，他又提到除新加坡外，港府還與澳門及內地磋商重啟旅遊的可行性。

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責任編輯：蘇文軒