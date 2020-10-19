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流感針供不應求　私院診所連鎖醫療集團均缺貨　有私家診所索價1,160元　

社會 21:00 2020/10/19

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新冠肺炎疫情令市民尤其注重身體健康，面對冬季流感，流感針亦成為「搶手貨」，一針難求。(陳靜儀攝)

新冠肺炎疫情令市民尤其注重身體健康，面對冬季流感，流感針亦成為「搶手貨」，一針難求。不少私家醫院、醫療集團及私家診所近日均出現缺針情況；至少2間私家診所職員明言「今年不會有得打」；有診所即使仍有流感疫苗，由於存貨有限，亦不設預約要求市民「Walk In」，更明言要打請早；收費方面，普遍每針400至600元；有私家診所更索價1,160元、亦有私家醫院周末注射服務索價800元。

TOPick記者昨日以顧客身分分別致電6間私家醫院、1間大型連鎖私營醫療集團及9間私家診所查詢有關接種流感針的資訊，大部分均回覆指已缺貨。私家醫院方面，仁安、養和、荃灣港安及聖德肋撒醫院均表示無貨，其中仁安醫院的職員指「最近實在太多人打，完全缺貨」，更讓記者待下星期再致電查詢；仁安醫院的職員亦透露，以往醫院訂購流感針「大概都會知何時有貨，但現時完全不知道，只能估計不會短時間有」。

只有港怡及聖保祿醫院指暫有少量存貨，兩間醫院亦不設預約要求市民「Walk In」，其中港怡醫院周末二十四小時診所及醫院的流感針收費更索價800元，而周一至周五收費為400元，不設資助。不過港怡其後回覆TOPick查詢時指，鑒於近日流感疫苗注射需求急增，院方現不再接受流感疫苗注射服務預約及即場求診注射。

另一所大型連鎖醫療集團職員同樣表示目前已經缺貨，未知會否有針可補，讓記者可留名輪候預約，流感針收費為400元，另需付診金300元，獲政府資助的12歲以下兒童及50歲以上人士則補貼160元並可獲豁免診金。

私家診所方面，9間私家診所中只有2間表示仍有存貨，至少2間診所職員明言「今年一定不會有得打」；其中一間位於中西區的診所職員更拒絕報價，「未知何時有貨，擔心再來貨價格會上升，診所亦會因而調整針價」。

另外，尖沙咀一間診所職員指，現時診所內仍有存貨，惟該批針需留給早前已預約的客人，故現時想預約只能「留名」輪候。該診所的流感針收費為600元，獲政府資助人士則補貼360元，不過診所規定幼童首次求診另需付診金800元，即索價1,160元。

香港港安醫院—荃灣回覆TOPick查詢時指，現時流感疫苗供應短缺。院方有見市民對流感疫苗的需求是去年同期的兩倍，已從藥廠訂購更多流感疫苗，暫未得知下一批疫苗的到港日期；養和醫院亦回覆指，院方現時流感疫苗暫未有存貨，將會繼續與藥廠保持聯絡以了解供應情況。

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記者：洪芷晴
 

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